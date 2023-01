B1. Doppia e gradita novità per Il Colle Consorzio Padova: ingaggiate Sara Angelini e Francesca Micaglio

Due novità al centro per la formazione de Il Colle Consorzio Padova Women che milita nel girone C della Serie B1 di volley femminile: Sara Angelini e Francesca Micaglio arricchiscono il roster a disposizione di coach Amaducci. Il Colle Consorzio, dunque, si rinforza in maniera prepotente per affrontare il girone di ritorno nel migliore dei modi e lo fa con due innesti interessanti. Francesca Micaglio, aggregata al gruppo già da diverse settimane, si rimette in gioco alzando l’asticella dopo le esperienze in serie C con Medovolley e in serie B2 con Volley Eagles. Sara Angelini è invece una fresca new entry, che torna in B1 dopo ben 7 stagioni in serie A2, tra San Marignano, Brescia, Orvieto, Olbia, Altino e Montale.

Proprio la sua ultima stagione è stata finora giocata con la maglia dell’Emilbronzo 2000 Montale che ha appena annunciato il suo addio, anche in seguito agli appena 18 set disputati. La compagine padovana potrà dire seriamente la sua dopo il giro di boa: il girone d’andata è stato caratterizzato finora da prestazioni di livello, con la squadra a ridosso della zona play-off per la promozione in Serie A2. Sabato prossimo le ragazze di coach Amaducci saranno chiamate ad affrontare una trasferta complicata in Trentino, sul campo della sempre imprevedibile Rothoblaas Volano.