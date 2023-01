B1: Porto Mantovano interrompe la striscia di vittorie de Il Colle Consorzio Padova Women

Girone C

Niente aggancio al terzo posto, ma la consapevolezza di poter continuare ad ambire alla zona play-off del girone C della Serie B1 di volley femminile. La striscia positiva de Il Colle Consorzio Padova Women si è fermata a cinque successi, una Scala Reale che non è stata “irrobustita” dalla prima gara del 2023. Ieri pomeriggio le ragazze di coach Amaducci sono infatti uscite sconfitte dal match del PalAntenore contro l’Euromontaggi Porto Mantovano. È stata una sfida equilibrata e infatti è servito un incertissimo tie-break per decidere a chi sarebbero andata la vittoria.

Le ospiti l’hanno spuntata di misura, nonostante il vantaggio iniziale delle padovane e il controsorpasso delle giocatrici di coach Guicciardi che stanno disputando un’ottima stagione quest’anno. A pesare sul ko è stata un’assenza decisiva, quella di Gaia Blaseotto. La partenza è stata grintosa, un bel 25-15 che ha fatto immaginare ai tifosi più ottimisti il sesto successo consecutivo. Invece Porto Mantovano si è riscattata con un parziale vinto per pochi punti di differenza e un altro dominato.

L’equilibrio è poi tornato sovrano con la quarta frazione di gioco conquistata da Il Colle Consorzio per uno spettacolare 2-2. Nel set corto Padova avrebbe avuto la possibilità di chiuderla, ma il 13-15 l’ha penalizzata. È arrivato comunque un buon punto che lascia la squadra a due sole lunghezze dal terzo posto occupato dall’Arena Volley Team. L’Euromontaggi si è invece avvicinato a quota 20, due soli punti in meno rispetto alle venete.

A fine partita coach Amaducci si è così espresso: “Comunque è un punto guadagnato. Noi siamo partiti bene, ma perché loro ci hanno favorito. Nel finale del tie-break avremmo potuto chiuderla noi, ma abbiamo sbagliato un paio di ricezioni e questo è un peccato. Però ci sta: abbiamo portato a casa un punto, siamo a due punti dai play-off, per i nostri obiettivi stiamo facendo un buon campionato”. Il tabellino del match:

IL COLLE CONSORZIO PADOVA WOMEN-EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO 2-3 (25-15, 21-25, 14-25, 25-18, 13-15)

PADOVA: Tonina, Azzollin, Cavalera (L), Urbinati (L), Nalin, Avanzo, Nonnati, Boscolo, Comotti, Colombano, Micaglio, Romano. All. Amaducci.

EUROMONTAGGI: Poggi, Martinelli, Bernabe, Giardini, Maghenzani, Marcone, Rancati, Melgari, Olioso, Bulla, Ghirardelli, Tavella. All. Guicciardi.