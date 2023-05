B1. A Porto Mantovano termina la corsa play-off de Il Colle Consorzio Padova

Sfida equilibrata doveva essere ed effettivamente lo è stata fino alla fine. Porto Mantovano-Padova si è confermata una partita di buon livello per il campionato di B1 di volley femminile, con le due squadre separate da un solo punto in classifica e, prima ancora del fischio d’inizio, in lotta per un posto nei play-off promozione. L’ha spuntata al tie-break la formazione dell’Euromontaggi che quindi spegne in maniera definitiva i sogni de Il Colle Consorzio di raggiungere il terzo posto nel girone C, l’ultimo utile per gli spareggi che danno accesso alla Serie A2.

Le padovane sono state orgogliose e reattive, purtroppo a pesare sul risultato finale sono stati soprattutto i primi due parziali. L’approccio della squadra di coach Amaducci, infatti, non è stato dei migliori. Il primo set è stato dominato dalle padrone di casa che hanno lasciato a Padova appena 14 punti. Nella seconda frazione di gioco non c’è stata purtroppo la reazione attesa e Porto Mantovano ne ha approfittato con un punteggio più equilibrato rispetto al precedente, ma pur sempre utile per il momentaneo 2-0. A quel punto le venete si sono risvegliate dal torpore e hanno ingranato la marcia giusta.

Grazie a un perentorio 25-21 hanno dimezzato lo svantaggio, poi il quarto parziale ha visto Il Colle Consorzio imporsi di misura e prolungare il match al tie-break. Proprio nel set corto le mantovane sono riuscite ad allungare nel momento decisivo, lasciando a Padova la sensazione di aver soltanto abbozzato una rimonta. Rimane soltanto una gara da disputare: sabato 6 maggio le padovane ospiteranno il Volano (terzo in classifica) in quello che sarà anche l’ultimo incontro casalingo stagionale. Il tabellino del match:

EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO-IL COLLE CONSORZIO PADOVA WOMEN 3-2 (25-14, 25-21, 21-25, 22-25, 15-12)

EUROMONTAGGI: Poggi, Olioso, Rancati, Giardini, Giudice, Maghenzani, Ghirardelli, Tavella, Bernabe, Marcone, Bulla, Melgari, Martinelli. All: Guicciardi

PADOVA: Tonina, Azzolin, Cavalera (L), Urbinati (L), Nalin, Avanzo, Nonnati, Boscolo, Comotti, Colombano, Micaglio, Romano. All. Amaducci