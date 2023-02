B1. Prima la grande paura, poi l'Alta Fratte fa la capolista: Nardi Volta piegata in rimonta

Un pessimo inizio e un finale spettacolare. La capolista Eurogroup Alta Fratte ha battuto in rimonta la temibile Nardi Volta, anch’essa in lotta per i play-off promozione, dimostrando di essere in buona salute e di poter mantenere il primato del girone C della Serie B1 di volley femminile. “Contentissimo per il risultato, molto meno contento per la prestazione” commenta a caldo, a fine gara, coach Rondinelli che continua “abbiamo sbagliato l’approccio sotto l’aspetto della concentrazione, non abbiamo proposto il nostro gioco, abbiamo variato poco i colpi d’attacco e faticato a muro. Le avversarie hanno battuto benissimo, mettendo in difficoltà la nostra ricezione, gli attaccanti di palla alta sono decisamente molto buoni”.

La partita non inizia con il piede giusto per le gialloblù che subiscono la veemenza delle mantovane. Nel primo set si fatica tantissimo e non si riescono a trovare soluzioni efficaci. Molti meriti vanno dati, a onor del vero, alla formazione ospite che, come spesso succede a chi affronta la prima della classe, ha messo in campo il proprio miglior gioco. Anche il secondo parziale non inizia con il piede giusto, ma con fatica, l’Alta Fratte trova qualche soluzione d’attacco e riesce a scardinare la difesa ospite: arriva il sorpasso che consente di condurre in porto la vittoria del set con buon margine.

La partita rimane sempre molto difficile e il terzo set non fa eccezione. Coach Rondinelli butta nella mischia anche Pasa che si fa trovare pronta e cambia l’inerzia del parziale. Non a caso è stata eletta MVP del match dal pubblico presente. Terzo e quarto set vanno in favore delle padovane, ma con tanta fatica e poco cinismo nei momenti topici, anche se il bicchiere rimane mezzo pieno. 37 punti in classifica, a +6 sull’Arena Volley inseguitrice, in attesa che disputi il match del pomeriggio contro il Giorgione Volley: fra una settimana è in programma l’atteso derby contro Il Colle Consorzio Padova. Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE-PALLAVOLO NARDI VOLTA 3-1 (19-25; 25-14; 25-21; 25-21)

ALTA FRATTE: Volpin 6, Giason ne, Cicolini 16, Pavei, Pasa 4, Nordio ne, Gasparini ne, Marinello, Fanelli 6, Wabersich ne, Bortolot 5, Masiero 10, Rizzo 15, Canello ne. All. Rondinelli

NARDI VOLTA: Coveccia 14, Pandolfi ne, Mutti ne, Biesso 12, Benetti 6, Campana 9, Di Nucci, Pasquino 3, Spigarolo, Tellaroli 19. All. Tisci