B1: a San Donà l'Alta Fratte inanella la quinta vittoria di fila

Dopo un inizio difficile di campionato, l’inanella la quinta vittoria di fila, segno di un trovato equilibrio in campo e un accresciuto affiatamento tra le giocatrici. La classifica vede le padovane al momentaneo terzo posto, a quattro lunghezze dalla coppia di testa.schiera Bortolot in palleggio e Zarpellon (dal terzo Messaggi) in opposto; Masiero e Rizzo (Gasparini nel terzo) in banda; Fanelli e Frison al centro; Pavei libero.

Le ragazze di coach Rondinelli impattano bene la gara, contro la giovane formazione del San Donà e ne esce un set equilibrato e incerto fino al 20-21. Nel finale, è l’AltaFratte che trova il guizzo giusto e chiude 21 a 25. Nel secondo parziale, le giovani terribili della formazione veneziana partono all’arrembaggio, cogliendo forse di sprovvista le padrone di casa. Il set non ha storia ed è ad appannaggio dell’Imoco con un netto 25 a 15. I tre minuti si sosta consentono di smaltire le scorie negative all’Eurogroup per il parziale perso.

Il set è combattuto, si lotta punto a punto, ma le padovane riescono sempre a tenere la testa davanti. E così riescono a conquistare il terzo set con il punteggio di 22 a 25. Nel quarto non c’è storia. Le ospiti innestano la quarta marcia e per le giovani avversarie non c’è partita. Il divario, in termini di punteggio, si fa presto molto ampio e ci si avvia a grandi passi verso la vittoria, ottenuta con un eloquente 25-11.

Prestazione importante, con le attaccanti dell’Alta Fratte tutte in doppia cifra, con una precisione da cecchino dalla linea dei nove metri (ben 13 punti messi a referto grazie alla battuta) e con estrema incidenza in attacco. Si chiude l’anno solare decisamente con il sorriso e con 20 punti in classifica. La prossima partita, l’ultima del girone di andata, sarà (finalmente!!) in casa l’8 gennaio 2022 alle ore 20:30, contro l’Arena Volley Team Verona. Il tabellino del match:

Imoco San Donà-Alta Fratte San Giustina 1-3 (21-25, 25-15, 22-25, 11-25)

Imoco Volley San Donà: Bagnoli; Pagliuca 17; Soffiato; Venturi ne; Giacomello 15; Bardaro; Zorzetto 1; Trampus 9; Munarini 12; Viola ne; Stellati ne; Alessi ne; Guzin 3; Marchetto ne. All: Gregoris

Eurogroup AltaFratte: Fanelli 11, Destro ne, Zarpellon 4, Messaggi 10, Pavei, Giacomelli ne, Simionato ne, Gasparini 2, Frison 11, Marinello ne, Bortoli ne, Bortolot 3, Masiero 10, Rizzo 11. All: Rondinelli