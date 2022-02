B1: sconfitta fin troppo severa per l'Aduna Padova che meritava almeno un set con Giorgione

Un brutto ritorno in campo per l’Alia Aduna Padova nel campionato di B1 femminile di volley. Colombano e compagne non riescono a portare a casa punti nella difficile gara con la forte compagine del Duetti Giorgione. Ne è uscita una partita con i punteggi molto ravvicinati, ma con le ospiti trevigiane sempre in grado di perfezionare l’allungo decisivo.

L’insidia più grande era costituita dal riprendere alla svelta il ritmo partita e in effetti non è stato un compito semplice per le padovane affrontare un match del genere a distanza di così tanto tempo. I 21 punti conquistati nel primo parziale e i 22 ottenuti nel secondo e nel terzo testimoniano un buon approccio all’incontro dell’Alia Aduna, ma purtroppo non sufficiente.

La lotta per evitare la zona calda della classifica, vale a dire gli ultimi quattro posti, si fa sempre più intensa. Nel girone C, quello in cui è appunto inserita Padova, l’Aduna ha 14 punti, uno in più di Udine che ha ugualmente perso in questo turno di campionato e che occupa proprio il quartultimo posto. Non sta meglio il Team Conegliano Volley, sconfitto 3-0 e che con 17 punti può dormire sonni maggiormente tranquilli ma non troppo. Il tabellino del match:

ALIA ADUNA PADOVA-DUETTI GIORGIONE 0-3 (21-25, 22-25, 22-25)