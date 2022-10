Volley femminile B1: sconfitta trevigiana per Il Colle Consorzio Padova, 1-3 contro Giorgione

Il Colle Consorzio Aduna Padova Women si è dovuto inchinare di fronte a una delle squadre più attrezzate del girone C della B1 di volley femminile, l’Azimut Giorgione. La trasferta per le ragazze di coach Amaducci era complicata come non mai, in più le padrone di casa ci tenevano particolarmente a vincere per riscattare l’inatteso ko dell’ultimo turno di campionato contro Porto Mantovano.

Ne è venuto fuori un 3-1 che è senza dubbio scacciapensieri per Giorgione, mentre Padova può in parte consolarsi con lo splendido terzo set conquistato. I primi due parziali sono stati senza particolari patemi con l’Azimut abile a maturare fin dalle battute iniziali un considerevole vantaggio gestito poi con esperienza. Il Colle Consorzio si è fermato in entrambe le occasioni a quota 21 punti, segno che con qualche disattenzione in meno, si poteva insidiare la formazione trevigiana.

Nella terza frazione di gioco le padovane sono finalmente salite in cattedra. Vincere un set del genere e lasciare a un’avversaria tanto quotata appena 14 punti è una buona base da cui ripartire, di sicuro l’Aduna può confrontarsi con qualsiasi compagine senza timori reverenziali. I punti in classifica rimangono 3 e si potrà provare a rimpinguare questo bottino domenica 30 ottobre, quando la squadra veneta sarà di scena in casa per affrontare lo Spakka Volley ancora all’asciutto. Il tabellino del match:

AZIMUT GIORGIONE-IL COLLE CONSORZIO PADOVA WOMEN 3-1 (25-21, 25-21, 14-25, 25-15)

GIORGIONE: Green, Bateman, M’Bra, Fezzi, Andrich, De Bortoli, Ganzer, Alessi, Facchinato, Gogna, Cantamessa, Ceron, Moretto, Morra. All. Carotta

PADOVA: Tonina , Azzolin, Blaseotto, Cavalera (L), Urbinati (L), Nalin, Avanzo, Nonnati, Boscolo, Comotti, Colombano, Romano. All. Amaducci.