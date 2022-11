B1: seconda vittoria di fila per Il Colle Consorzio Padova che asfalta Piadena in 3 set

Una vittoria tranquilla e senza troppi fronzoli: Il Colle Consorzio Padova Women inanella il secondo successo di fila e lo fa sul campo della Tecnitemal Piadena, formazione che occupa il penultimo posto del girone C della B1 di volley femminile, ma che andava presa assolutamente con le pinze. La trasferta in provincia di Cremona non si è rivelata per fortuna un’insidia per le ragazze di coach Amaducci, capaci di replicare in ogni set lo stesso perfetto andamento.

I parziali sono eloquenti, le padrone di casa non sono mai andate oltre i 18 punti della seconda frazione di gioco, segno che le padovane hanno mantenuto la concentrazione altissima in ogni scambio. Il primo set ha fatto subito intuire che pomeriggio sarebbe stato quello di ieri. Padova ha gestito senza problemi il proprio vantaggio che si è poi ampliato di minuto in minuto fino al 25-17 che ha sbloccato il punteggio. Nel secondo parziale, le ospiti hanno concesso un punto in più a Piadena, segno che lo 0-2 non è mai stato messo veramente in dubbio.

Con i soliti attacchi precisi e un servizio incisivo come non mai, poi, Il Colle Consorzio ha chiuso rapidamente i giochi con un altro 25-17 e il meritato 3-0 che rende l’ambiente ancora più galvanizzato per il buon momento di forma. Con questo successo, Padova è salita a quota 12 in classifica, un buon quinto posto in coabitazione con Volano e Nardi Volta. Tra una settimana la squadra proverà a calare il tris al PalaAntenore in cui affronterà il fanalino di coda del girone, l’Imoco San Donà. Il tabellino del match:

TECNIMETAL PIADENA-IL COLLE CONSORZIO PADOVA 0-3 (17-25, 18-25, 17-25)

PIADENA: Corradetti, Pecorari, Ravera, Feroldi, Caimi, Campi, Anglois, Pedretti, Piantoni, Ianeselli, Andreani, Guerresch, Montagnani. All. Marini

PADOVA: Tonina , Azzolin, Blaseotto, Cavalera (L), Urbinati (L), Nalin, Avanzo, Nonnati, Boscolo, Comotti, Colombano, Romano. All. Amaducci.