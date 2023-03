B1. Una super Nonnati trascina Il Colle Consorzio Padova alla vittoria: Ostiano ko 3-1

Due passi falsi consecutivi e finalmente una gioia dopo tre settimane di attesa. Il Colle Consorzio Padova Women ha espugnato il campo della Fantini Ostiano in 4 set, un successo che serviva per continuare a coltivare le aspirazioni di play-off della formazione guidata da coach Amaducci. Le padovane sono salite a quota 32 punti, con il terzo posto (l’ultimo valido proprio per accedere agli spareggi per l’A2) che dista appena una lunghezza. Porto Mantovano ha infatti 33 punti, dunque la corsa ai play-off sarà appassionante come non mai.

Padova ha confermato tutto il proprio potenziale offensivo con Comotti e Nonnati davvero in gran spolvero e ha comandato il gioco fin da subito. Dal canto suo Ostiano ci ha provato, ma, escluso il secondo parziale, ha sempre rincorso e non ha mai dato l’impressione di poter prendere in mano le redini del gioco. Primo set con Padova subito aggressiva, lucida in attacco e ben organizzata in difesa.

Gli unici pericoli biancoblu vengono dalla centrale Barbarini, ma è troppo poco per impensierire le ospiti che poi chiuderanno senza troppi patemi. Seconda frazione a tratti più equilibrata, con Furlan al posto di Bosso e una Fantini-Folcieri che prova a tenere il passo delle avversarie. Lo sforzo viene premiato e il finale ai vantaggi è delle ragazze di Leali.

Inizio di terza frazione ancora equilibrato, Ostiano tiene fino al 12-13, poi la luce si spegne, Padova ne approfitta e allunga fino al 14-17 controllando il vantaggio fino a fine set. Nell’ultima frazione le padrone di casa iniziano bene, poi si spengono sotto i colpi precisi di Padova che rimane sempre molto lucida. A metà set le ospiti scappano, Ostiano non riesce a reagire e Il Colle Consorzio chiude meritatamente in proprio favore. Il tabellino del match:

FANTINI-FOLCIERI OSTIANO – IL COLLE CONSORZIO PADOVA 1-3 (19-25, 27-25, 18-25, 20-25)

OSTIANO: Rizzieri 3, Vidi 13, Barbarini 12, Ghia 2, Furlan 8, Riccardi (L), Volta (L), Bocchi, Martinelli 4, Bosso 4, Viccardi, Frigerio 2. All. Leali.

PADOVA: Tonina, Azzolin, Cavalera (L), Urbinati (L), Nalin, Avanzo 13, Nonnati 21, Boscolo 11, Comotti 18, Colombano 9, Micaglio, Romano 9. All. Amaducci.