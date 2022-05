B1: terza vittoria consecutiva per l’Alia Aduna Padova che conquista i play-out

Uno spareggio che sembrava impensabile fino a poche settimane fa. L’Alia Aduna Padova ha gettato il cuore oltre l’ostacolo in questo finale intricato di campionato e le tre vittorie consecutive che hanno caratterizzato la conclusione della regular season hanno fruttato i play-out. Le venete hanno battuto anche Porto Mantovano in trasferta, un rotondo 3-0 che ha significato aggancio al quartultimo posto con il Team Conegliano Volley.

Le gialloblu trevigiane, infatti, hanno perso 3-1 la loro ultima gara contro Udine Volley, venendo risucchiate nella zona a rischio. La prima gara sarà in trasferta, per poi terminare la stagione con la sfida casalinga di Casalserugo. Per quel che riguarda il successo in Lombardia, c’è stata poca storia.

Le ragazze di coach Amaducci hanno disputato una partita perfetta, con un primo e un terzo set conquistati nettamente e il secondo gestito con maggiore attenzione per evitare che le padrone di casa si galvanizzassero. Non è ancora finita e servirà tutto il supporto possibile del tifo dell’Aduna per raggiungere un traguardo importantissimo. Il tabellino del match:

EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO-ALIA ADUNA PADOVA 0-3 (18-25, 20-25, 14-25)

EUROMONTAGGI: Mazzarini, Poggi, Miserendino, Bellardi, Riccato, Dalla Pellegrina, Giardini, Ghirardelli, Collet, Garau, Fiorellini. All. Marone

PADOVA: Celegato, Grandis, Grazia, Blaseotto, Cavalera, Varagnolo, Miecchi, Avanzo, Tiozzo, Boscolo, Bisio, Colombano. All: Amaducci.