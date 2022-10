B1: terza vittoria in tre partite per l’Alta Fratte che vola in testa alla classifica

Nonostante le difficoltà, l’Eurogroup Alta Fratte è riuscita a ottenere bottino pieno a Volta Mantovana e a conquistare la vetta della classifica del girone C della B1 di volley femminile. Il cammino è ancora lungo, ma significa che si è iniziato con il piede giusto e il resto si vedrà. Buon primo set, con l’Alta Fratte in comando e vittoria che arriva sul 25 a 20. Nel secondo parziale la giovane formazione avversaria ha complicato le cose alle padovane, grazie ad una buona partenza e poi impedendo alle ospiti di scappare nel corso del set.

Brivido finale, invece, per il terzo parziale, inizialmente ben gestito dalle gialloblù e vinto con il minimo scarto utile. Sabato 5 novembre, alle ore 20:30, tra le mura amiche, andrà in scena il derby patavino tra la squadra di Santa Giustina in Colle e la formazione de Il Colle Consorzio Padova.

Il coach in seconda, Riccardo Fiscon, ha così commentato il successo di ieri: “Cercavamo i 3 punti e abbiamo centrato l'obiettivo, ma non abbiamo espresso il miglior gioco. Merito anche alla temibile squadra avversaria, molto giovane, dotata di attaccanti di gran qualità con varietà ed altezze di colpo importanti. Studiare l'avversario non è stato facile, abbiamo dovuto pensare a lungo sulle scelte tattiche da attuare, tutto sommato siamo abbastanza soddisfatti. Buona partita in fase break con i nostri 11 muri contro i loro 4 e 6 ace contro i loro 3. Da segnalare la buona prova di Rizzo con 16 punti (tra cui 2 muri e 2 ace) e 55% di positività in ricezione. Abbiamo fatto un po' di fatica nel contrattacco, a causa di qualche acciacco fisico e soprattutto delle avversarie che sono state molto brave a metterci in difficoltà. Dal mio punto di vista, stiamo ancora maturando per mantenere il livello di gioco più alto possibile, per quelle che sono le nostre prospettive e potenzialità. Cogliamo queste 24h per riposare fisicamente e mentalmente, per tornare lunedì in palestra ricercando la continuità di gioco e preparare il derby di sabato 5 novembre”. Il tabellino del match:

PALLAVOLO NARDI VOLTA-EUROGROUP ALTA FRATTE 0-3 (20-25; 22-25; 23-25)

NARDI VOLTA: Coveccia 11, Bertasi ne, Gugolati ne, Pandolfi 1, Mutti ne, Massafeli ne, Biesso 1, Benetti 8, Campana 8, Mennecozzi 1, Di Nucci, Spigarolo 1, Tellaroli 12. All. Tisci

ALTA FRATTE: Volpin 8, Giason ne, Cicolini ne Pavei, Pasa, Nordio ne, Gasparini, Marinello ne, Fanelli 3, Wabersich 6, Bortolot 3, Masiero 11, Rizzo 16, Canello ne. All. Rondinelli