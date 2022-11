B1: terza vittoria di fila per Il Colle Consorzio Padova che rimonta l’Imoco San Donà

Non si ferma la corsa de Il Colle Consorzio Padova Women, sempre più lanciato nel girone C della B1 di volley femminile. Se nella scorsa stagione la salvezza è stata conquistata in extremis, l’annata in corso sembra tranquilla e propizia per ritagliarsi soddisfazioni migliori. Dopo aver battuto Ostiano e Piadena, ieri la terza “vittima” delle padovane è stata l’Imoco San Donà, fanalino di coda ma determinato a far valere il proprio gioco anche in trasferta. Ne è venuta fuori una bella partita, con la rimonta de Il Colle Consorzio che certifica il momento magico della squadra.

Come già anticipato, le premesse della partita hanno fatto immaginare un risultato diverso dal pronostico della vigilia. San Donà ha vinto con merito il primo set, seppur di misura, ma dimostrando di poter competere contro qualsiasi avversario e in ogni contesto. Il pareggio delle padrone di casa padovane non si è fatto attendere. Il 25-18 ha riequilibrato le sorti del match e, come avviene spesso in queste situazioni, lo spartiacque è stato rappresentato dalla terza frazione di gioco.

Padova se l’è aggiudicata in volta, un 25-22 che ha permesso a Il Colle Consorzio di rimontare e di sperare di conquistare nuovamente la posta piena. Nel terzo set le ragazze di coach Amaducci si sono ripetute con un 25-20 che ha messo la parola fine all’incontro. Tra una settimana Padova potrà rifiatare grazie al turno di riposo che dovrà osservare in campionato, poi proverà ad allungare ulteriormente la striscia positiva il 10 dicembre con una nuova sfida casalinga: avversario di turno sarà il Blu Team Pavia di Udine. Il tabellino del match:

IL COLLE CONSORZIO PADOVA-IMOCO SAN DONÀ 3-1 (22-25, 25-18, 25-22, 25-20)

PADOVA: Tonina, Azzolin, Blaseotto, Cavalera (L), Urbinati (L), Nalin, Avanzo, Nonnati, Boscolo, Comotti, Colombano, Romano. All. Amaducci

IMOCO: Zorzetto, Adigwe, Talerico, Viola, Moiran, Marchetto, Bardaro, Visentin, Soffiato, Lanza, Pagot, Marchesini. All. Gregoris