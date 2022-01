B1: ultima gara del girone d'andata per l'Aduna Padova, stasera trasferta vicentina

Ultima giornata del girone d’andata per la B1 femminile con l’che apre il 2022 con la trasferta di. La squadra di, che ha chiuso il 2021 con il successo in trasferta nel recupero con lo Iulii Udine scavalcato in classifica proprio con in quell’occasione, giocherà un altro scontro diretto fuori casa in cui sono in palio punti importanti.

La sfida rappresenta appunto il giro di boa della stagione e per il direttore sportivo Federico Trevisan è anche l’occasione di fare un primo parziale bilancio: “Forse si poteva sperare in qualcosa in più dal punto di vista della classifica, ma vista la situazione c’è ottimismo - sottolinea il ds - Le uniche gare spostate prima della pausa ci hanno visto coinvolti ed erano anche due trasferte. Questo ci ha costretti a giocare cinque partite in venti giorni, cambiando più volte la programmazione e questo non è stato facile. Abbiamo magari lasciato qualche punto qua e là, ma la nostra è una squadra giovane, con alcune giocatrici alla prima esperienza nella categoria e quindi ci sta. Comunque il gruppo e la squadra stanno crescendo e siamo ottimisti”.

Per l’Alia Aduna Padova Women la stagione 2021-2022 è anche quella dello spostamento della sede di gioco a Padova, al PalAntenore di piazzale Azzurri d’Italia, che non è un semplice cambio di impianto: “Si tratta del primo passo di un cammino - continua Trevisan - Giocare a Padova significa voler essere un punto di riferimento per gli appassionati e un volano per l’interno movimento femminile padovano. Da questo punto di vista l’esperienza è positiva, abbiamo trovato la disponibilità dell’Amministrazione Comunale, ma appunto è un primo step”.