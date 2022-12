B1: vittoria da 2 punti per l'Alta Fratte che viene raggiunta in vetta dall'Arena Volley Team

Nuova vittoria per l’Eurogroup Alta Fratte che ieri è riuscita a battere, seppur con qualche palpitazione di troppo la Fantini Folcieri Ostiano. Il 3-2 permette alle padovane di mantenere il primato in classifica nel girone C della B1 di volley femminile, ma in coabitazione con l’Arena Volley Team che ha superato nettamente la Blu Team Pavia di Udine. Coach Rondinelli schiera la solita formazione, con unico cambio in banda: Gasparini titolare al posto di Rizzo, influenzata durante la settimana.

Bene comunque la giocatrice, che mette a referto 13 punti. La formazione di Ostiano è partita subito molto forte, mettendoci in difficoltà. Nel primo set l’hanno fatta proprio da padrone. Ma l’AltaFratte ha preso bene le contromisure e, armata di pazienza, si è costruita la strada per aggiudicarsi il secondo parziale. Il terzo e il quarto parziale seguono il trend dei precedenti e la partita rimane in equilibrio. La vittoria viene stabilita al tie-break, nel quale le gialloblù mettono subito ampio margine (5-10 e 8-12), ma si fanno rimontare e la tensione si fa sentire nel finale chiuso con il minimo scarto.

La classifica è molto corta, nella parte alta, perciò serve attenzione e concentrazione nell’affrontare qualsiasi avversario. A partire dal prossimo, il Tecnimetal Piadena, che farà visita all’Eurogroup sabato 10 dicembre. “E’ stata la gara della pazienza” ecco il pensiero condiviso dello staff tecnico, in riferimento alla gara disputata dalle nostre portacolori. Coach Fiscon continua: “E’ servita molta pazienza nella fase di ricostruzione e contrattacco. Noi siamo andati bene in ricezione, ma abbiamo avuto difficoltà a mettere giù palla perché di fronte avevamo una formazione che difendeva veramente tanto. Nei set persi, oltre che per il giusto merito da attribuire alle avversarie, noi siamo stati poco pazienti e questo è pesato. La difesa è andata un po’ a sprazzi e, in una gara come questa in cui spesso dovevamp ricostruire, una buona difesa ci consentiva di creare un’occasione per mettere palla a terra. Bene la ricezione e discreto lavoro a muro. Adesso testa e cuore verso la prossima gara che sarà casalinga”. Il tabellino del match:

FANTINI FALCIERI OSTIANO-EUROGROUP ALTA FRATTE 2-3 (25-17; 20-25; 25-21; 19-25; 13-15)

Eurogroup AltaFratte: Volpin 10, Giason ne, Cicolini 20, Pavei, Pasa ne, Nordio ne, Gasparini 13, Marinello ne, Fanelli 11, Wabersich 1, Bortolot 5, Masiero 16, Rizzo ne, Canella. All. Rondinelli

Fantini-Folcieri: Bosso 25, Frigerio 8, Viccardi ne, Barbarini 18, Vidi 10, Focaccia 9, Zonta 3, Rizzieri 3, Furlan ne, Bocchi 2, Volta, Riccardi ne, Martinelli ne. All. Leali