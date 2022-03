B1: vittoria col brivido per Alta Fratte, 3-1 contro Porto Mantovano e terzo posto

Vittoria casalinga preziosa come non mai per l’Eurogroup Alta Fratte San Giustina. Le padovane si sono sbarazzate di un combattivo Porto Mantovano, capace di conquistare il primo set e di cedere soltanto alla distanza. Con questo successo, le venete sono al terzo posto, in compagnia del Duetti Giorgione e a parità di match disputati. Primo set con partenza lampo per le ospiti: subito 1-5 e 3-7, ma le padrone di casa rientrano sul 9 pari ed anzi nonostante qualche servizio sbagliato si portano in vantaggio. Alta Fratte, poi, si porta avanti fino al 20-15, costringendo coach Marone al secondo time-out.

Da quel momento cambia l’inerzia del set con una serie di ace mantovani e servizi vincenti. Si arriva al 21-21, con mister Rondinelli costretto a chiamare il tempo. Un altro ace ed un attacco vincente portano al 21-24 con il parziale vinto dalle ospiti di misura. Nel secondo set finalmente la musica cambia, e dopo un inizio in rimonta (da 5-1 a 5 pari), qualche ricezione non perfetta e qualche attacco poco preciso delle lombarde spiana la strada ad Alta Fratte.

Si arriva presto al 14-8 con Marone che chiama entrambi i time-out ma senza conseguenze positive. Le padrone di casa, trascinate da Fanelli, Zarpellon e Masiero (rispettivamente 17, 14 e 14 punti), scavano un solco incolmabile ed il set si conclude rapidamente (25-14). Parte in discesa anche il terzo parziale, con un 4-0 che costringe Marone ad interrompere nuovamente il gioco: prima un 8-3, poi un 14-8 orientano ancora il set verso Alta Fratte.

Tentativo di rientro sul 16-15, ma Rondinelli fa ragionare le sue ragazze che diventano più precise. Il 25-19 sancisce il sorpasso e la rimonta. Il quarto set vede un buon inizio per Porto Mantovano (4-8). Il time-out di Rondinelli funziona e il 9 pari e successivo allungo 13-9 si rivelano decisivi. Il 25-18 chiude definitivamente i giochi, regalando all’Eurogroup una meritata gioia casalinga. Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE-EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO 3-1 (23-25, 25-14, 25-19, 25-18)

ALTA FRATTE: Fanelli 17, Destro, Zarpellon (14), Messaggi, Pavei, Giacomelli, Simionato, Gasparini, Frison 7, Marinello, Bortoli, Bortolot 2, Masiero 14, Rizzo 11. All. Rondinelli

PORTO MANTOVANO: Mazzarini, Poggi 6, Miserendino 2, Riccato 14, Dalla Pellegrina, Giardini 12, Bendoni, Ghirardelli 5, Collet 7, Fiorellini 8, Gualtieri 4. All. Marone