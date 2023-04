B1. Vittoria col brivido per l’Alta Fratte a Piadena: le padovane conquistano matematicamente la vetta

A questo punto della stagione qualche ruggine è inevitabile. Lo è ancora di più nel caso dell’Eurogroup Alta Fratte, capolista del girone C della Serie B1 di volley femminile che grazie al successo di ieri sul campo della Tecnimetal Piadena è sicura di chiudere proprio al primo posto questa gloriosa stagione. Non è stata una passeggiata, però, nonostante l’avversario sia il fanalino di coda, visto che il più classico dei testacoda ha riservato qualche difficoltà imprevista.

Il risultato finale, ampiamente pronosticabile, è stato un rotondo 3-0, però le padrone di casa non hanno lasciato nulla di intentato, anzi sono rimaste molto vicine alle padovane in ogni set. Il primo parziale ha fatto subito intendere che non sarebbe stato un match agevole. Piadena ha ribattuto colpo su colpo, tanto è vero che a metà set le squadre si sono ritrovate sul 15-15, poi sul 18-18, ma anche sul 21-21 e 22-22. Soltanto negli scambi finali l’Alta Fratte ha dimostrato perché è in testa alla classifica da così tanto tempo e la zampata decisiva ha permesso di chiudere di misura. Nella seconda frazione di gioco, le cose non sono cambiate. Anzi la Tecnimetal ha guidato spesso il punteggio (9-6 e 15-12 soltanto per citare due esempi).

Sul 22-19 per le lombarde, poi, l’impressione che il pareggio nel conto set fosse dietro l’angolo è stata netta, ma l’Eurogroup ha cominciato a ragionare ed è riuscita a portare il parziale dalla propria parte, sempre per un soffio. Il terzo set è stato caratterizzato dal nuovo acuto di Piadena (13-5), ma dal successivo 18-10 si è passati a un incredibile 19-19 che ha galvanizzato le ospiti fino alla volata decisiva e al 3-0 definitivo. Qualche brivido di troppo, ma il risultato è stato quello sperato per le altafrattine. Il tabellino del match:

TECNIMETAL PIADENA-EUROGROUP ALTA FRATTE 0-3 (22-25, 23-25, 20-25)

PIADENA: Pecorari 14, Corradetti 10, Ianeselli 9, Feroldi 5, Green 3, Campi 2, Montagnani (L) / Guerreschi, Pedretti, Oriente, Ravera. Ne: Anglois, Piantoni. All. Marini

ALTA FRATTE: Cicolini 18, Rizzo 11, Pasa 8, Volpin 6, Fanelli 4, Bortolot 3, Pavei (L) / Gasparini 2, Nordio, Wabersich. Ne: Giason (L), Marinello, Masiero, Canella. All. Rondinelli