B1. Vittoria sofferta ma meritata per l’Alta Fratte: espugnato il campo dello Spakka Volley

L’Alta Fratte si aggiudica una gara in cui il punteggio sembra essere più netto di ciò che si è visto in campo. Coach Rondinelli commenta, a fine gara, così: “È stata una partita difficile, contro una formazione che ha preparato molto bene la gara e ha combattuto su ogni pallone. Noi siamo stati bravi ad aspettare quando c’era da aspettare e colpire nel momento giusto.” L’incontro è stato sempre molto incerto nel punteggio di ogni set e solo nella parte finale, l’Eurogroup ha avuto lo sprint giusto per tagliare per primo il traguardo dei 25 (o 27!) punti.

La vittoria è stata dedicata ad Ilaria Fanelli, ferma ai box per infortunio. Tre punti sudati, ma fondamentali per portare a +9 il gap dalle seconde in classifica. Seconda piazza condivisa tra Arena Volley e Rothoblaas Volano Trento. E sarà proprio la formazione trentina la nostra avversaria nel prossimo match casalingo di sabato 25 marzo (inizio gara ore 20:30). Il tabellino del match:

SPAKKA VOLLEY-EUROGROUP ALTA FRATTE 0-3 (21-25; 21-25; 25-27)

SPAKKA: Valente 12, Costamagna 16, Civetta, Bortolamedi 10, Sandri ne, Permunian 10, Marconcini, Dalcero ne, Merler ne, Adorni, Pegoraro 7, Strazzer, Palomba ne. All. Pollini

ALTA FRATTE: Volpin 8, Giason, Cicolini 14, Pavei, Pasa ne, Nordio ne, Gasparini ne, Marinello 7, Wabersich ne, Bortolot 1, Masiero 14, Rizzo 11, Canella. All. Rondinelli