Buon allenamento del Valsugana contro un avversario di categoria superiore

Il Valsugana si presenta a Montecchio senza Tonello e Vaccari, assenti giustificati per motivi personali, contro un'avversaria costruita per affrontare il campionato di Serie A3. Buone indicazioni per coach De Nigris di fronte a una squadra di caratura superiore, guidata dal guru Mario Di Pietro e dal vice Macente. I padroni di casa fanno propri i primi tre set (triplo 25-19), mentre i rossoblù del Valsugana vincono il quarto (25-23), ma la considerazioni più importante degli allenatori, dopo un paio di settimane di preparazione, si soffermano sul gioco ed i correttivi: entrambe le formazioni ruotano tutti gli effettivi e traggono utili indicazioni per affinare i meccanismi.

Ecco le impressioni di De Nigris a tal proposito: “L’obiettivo era quello di giocare per la prima volta insieme dopo una manciata di allenamenti, con i ragazzi che devono conoscersi, trovare equilibri ed oliare meccanismi. Quindi non sono state fatte determinate richieste, anche vista la condizione fisica imballata dai pesanti carichi iniziali, se non quella di provare in continuazione a stare sempre meglio in campo. Io, Valeriano Parpaiola, il ds Ursic ed il presidente Bastianello eravamo curiosi di vederli e capire le potenzialità. Complessivamente per questa prima uscita siamo stati contenti, anzi la sensazione avuta da me è che i ragazzi non siano ancora pienamente consapevoli delle potenzialità del gruppo, pertanto ci sono margini interessanti”.