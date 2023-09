Buon primo test stagionale per la Nuvolì AltaFratte Padova: battuta la VTB Bologna

Esordio stagionale, anche se solo in amichevole, per la neo promossa in serie A2 femminile Nuvolí AltaFratte Padova che dopo qualche settimana di lavoro ospita un altro nuovo ingresso in serie A2 come la VTB FCREDIL Bologna nel primo di sei test match attraverso i quali appunto testarsi in vista della stagione 2023-2024. Il palazzetto dello sport di Trebaseleghe, nuova “casa” delle padovane, presenta una buona cornice di pubblico composta ovviamente da tifosi di fede AltaFratte che tornano a casa rincuorati non solo da un bel 3-1 che premia le padrone di casa ma pure da una prova convincente soprattutto in difesa così come a muro e al servizio. La Nuvolí AltaFratte Padova fa suo in agilità il primo set, soffre l’ottima partenza ospite e cede il secondo per chiudere poi vincendo due parziali combattuti.

Alla fine quattro set dei quali i coach Rondinelli e Zappaterra approfittano per ruotare tutti gli effettivi a loro disposizione. Una buona prova difensiva si diceva, a partire da quella dei due liberi in casacca padovana, Pavei e Masiero, proprio la capitana Marta Masiero parla del suo inedito ruolo di libero: “Sto cominciando ad abituarmi a questa nuova esperienza, inizialmente non è stato facile e in un paio di occasioni la testa mi ha detto di ricevere e poi di spostarmi in posto4 per attaccare, cosa che invece adesso non posso fare, ma d’altra parte dopo anni da schiacciatrice credo sia lecito dare tempo alla testa di entrare in un nuovo mood. Nello stesso modo, l’essere stata schiacciatrice mi dà modo di sapere bene quali movimenti del libero possono dare fastidio a chi difende in posto6, quindi proprio per questo adesso cerco di non creare problemi alle mie compagne in difesa. Come sta andando questo inizio di stagione? Direi bene, abbiamo lavorato molto e non vedevamo l’ora di ricominciare contro un vero avversario, sono contenta di come è andata oggi ma siamo tutte consapevoli che bisognerà spingere ancora molto”.

Coach Vincenzo Rondinelli, soddisfatto per alcune cose ma già focalizzato su cosa bisognerà migliorare: “È stato un inizio di stagione che ci ha visto caricare molto sia sul piano fisico che sul gioco proprio per cercare di arrivare alla prima di campionato già in possesso di quell’intesa necessaria a farci raggiungere, nel tempo, i nostri obiettivi. Oggi ho visto buone cose in difesa come nel cambio palla e anche in battuta abbiamo inciso bene. Dobbiamo pensare che ci stiamo allenando con un totale di ore in palestra molto alto e questo ovviamente va ad incidere sull’agilità della squadra, la strada intrapresa è quella giusta, bisognerà continuare così magari andando ad annullare quei momenti di blackout che si sono visti anche oggi, penso all’inizio della seconda frazione, quando i visi delle giocatrici dicevano chiaramente che stavamo uscendo dal set, abbiamo preso un parziale di 0-6 che è diventato troppo pesante da poter ricucire, in questo campionato affronteremo avversarie che non ci daranno la possibilità di rientrare nel set, quindi dovremo essere brave noi a stare sempre attaccate al parziale”.