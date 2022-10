Egonu choc: «Questa è la mia ultima partita in Nazionale»

La vittoria per 3-1 contro gli Stati Uniti che è valsa la medaglia di bronzo all'Italia ai mondiali di volley femminile potrebbe essere l'ultima partita con la maglia azzurra per la stella Paola Egonu, residente a Cittadella, che festeggerà 24 anni il prossimo 18 dicembre.

Le dichiarazioni choc

A fine partita, mentre le sue compagne di Nazionale festeggiavano la conquista del bronzo, la cittadellese è corsa a bordo campo dal suo procuratore, Marco Raguzzoni e in preda ad una crisi di pianto avrebbe confidato la fine del suo rapporto con la maglia dell'Italia. Il motivo è semplice, la fuoriclasse avrebbe riferito al suo procuratore: «Non puoi capire, mi hanno chiesto anche perché fossi italiana. Questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire». Lo sfogo disperato, ripreso dalle telecamere Rai è proseguito: «Questa è la mia ultima partita in Nazionale».

Il parziale ripensamento

Passato il momento di rabbia, e soprattutto messa al corrente che lo sfogo era stato immortalato dalle telecamere, in un secondo momento la fuoriclasse di Cittadella Paola Egonu ha provato a smorzare i toni: «Sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla nazionale, non dico però di lasciarla». Certo è che lo scandalo è scoppiato e farà parlare per diversi giorni. I primi dissapori sono scoppiati dopo la sconfitta in semifinale contro il Brasile, ma l'impressione è che qualcosa tra Paola Egonu e la Federazione Italiana Volley si sia rotto per motivi ben più seri. L'auspicio degli sportivi e di tutti coloro che amano il movimento nazionale del volley femminile è che qualsiasi sia la frattura, si possa risanare quanto prima. L'Italia ha bisogno di una stella come Paola Egonu, ma la stessa giocatrice per diventare una top player di fama mondiale ha bisogno di una vetrina prestiosa che soltanto la Nazionale le può garantire.