Il Colle Consorzio Padova, coach Amaducci: "Non siamo brillanti come nel girone d'andata"

Una sconfitta a sorpresa ma che deve essere metabolizzata in fretta per affrontare al meglio la partita delle partite. Il ko de Il Colle Consorzio Padova Women in quel di Villa Bartolomea contro lo Spakka Volley ha fatto scivolare la squadra al quinto posto nel girone C della Serie B1 di volley femminile. Nulla è però perduto perché la formazione padovana è a due soli punti dalla seconda piazza, dunque ancora pienamente in corsa per un posto nei play-off promozione. Il prossimo weekend, poi, Il Colle Consorzio dovrà affrontare la capolista Eurogroup Alta Fratte, un derby molto sentito oltre che un big match fondamentale per le sorti del campionato.

A commentare la sconfitta di sabato è stato coach Amaducci: “Loro sono state più brave di noi. Purtroppo non siamo mai riusciti a prendere il ritmo, abbiamo fatto fatica in attacco e loro sono state molto brave a muro, anche troppo. Forse abbiamo chiuso un po’ troppo i colpi, ma loro ci hanno sempre preso: sedici muri in quattro set sono decisamente troppi. In questo momento non siamo brillanti come nel girone d’andata, facciamo fatica a fare risultato, tutto sembra essere più difficile. Dobbiamo ritrovare tranquillità e sicurezze e conosco un solo modo per farlo: continuare a lavorare duramente in palestra”.