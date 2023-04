Colpo esterno Promo Pharma, Kioene Padova paga dazio: 3-1

Importante vittoria della PromoPharma San Marino in quel di Padova. Grazie ai tre punti conquistati sabato in Veneto, i titani avvicinano il quart’ultimo posto in classifica (che dà diritto ai play-out) nonostante la vittoria esterna della Spezzanese a San Martino in Rio e sfatano il tabu trasferta a causa del quale avevano fin qui conquistato un solo punto fuori dal Pala Casadei.

“Partita dura. – Commenta coach Stefano Mascetti a fine incontro. - Siamo partiti contratti, cedendo a Padova il primo set. Nel secondo siamo stati spalla a spalla per tutto il tempo. Siamo arrivati ai vantaggi e siamo stati bravi a tenere duro e a vincerli. Questo risultato ha esaltato noi e depresso loro così, nel terzo parziale, abbiamo letteralmente dominato. Nel quarto set Padova è partita sciolta, senza niente da perdere e siamo andati sotto anche di cinque punti ma poi, con grande pazienza, siamo stati bravi a recuperare. Oggi devo fare i complimenti a tutti i miei giocatori ma un plauso speciale va Nicolò Conti che è un classe 2005 e ha tenuto il campo molto bene per tre set giocando da opposto. Passeremo una buona Pasqua”.

Kioene Padova – PromoPharma San Marino 1-3

I parziali: 25/21 29/31 12/25 20/25

Tabellino Padova. Favaro, Bergamasco 13, Vigato 3, Sartore 3, Benetazzo 22, Streliotto 3, Geron (L1), Signori 6, Cesaro 1, L. Galiazzo 1, M. Galiazzo 2, Pagliaro, Ghiraldo, Munarini (L2). Ace: 5. Battute errore 10. Muri punto 6. All. Fabio Cecchinato.

Tabellino PromoPharma. Rondelli 5, Kiva 26, Caselli 7, Ricci 6, Bernardi 10, Benvenuti 21, Morelli (L), Conti, Carigi, Cicconi. Ace: 5. Battute errore 9. Muri punto 10. All. Stefano Mascetti.

Arbitri: Stefania Petrera (1°) e Roberto De Benedetto (2°).

Durata set: 25m, 35m, 19m, 29m