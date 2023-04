Coppa Italia B1. L’Alta Fratte si arrende in semifinale: Bologna fa valere il fattore casalingo

Una splendida esperienza che purtroppo si è conclusa troppo presto. L’Eurogroup Alta Fratte dice addio ai sogni di gloria per quel che riguarda la Coppa Italia di Serie B1 femminile, un appuntamento molto atteso e che ha visto oggi le padovane di scena al Pala Dozza di Bologna contro la VTB padrona di casa. Le emiliane si sono imposte in tre set e l’impressione del campo è stata quella di una squadra che si è arresa dopo aver retto bene il ritmo per la prima metà di ogni parziale. In finale ci è andata proprio Bologna che affronterà domani la CBL Costa Volpino che ha a sua volta battuto la Luvo Barattoli Arzano.

La partita comincia con un sostanziale equilibrio che resiste fino al 10-10, poi sono le bolognesi a imporre il gioco. Si passa in pochi minuti al 18-13 e pian piano l’Alta Fratte scompare dal campo, tanto è vero che la VTB riesce a conquistare la bellezza di nove set point. Dopo aver sciupato i primi due, la capolista del girone D chiude la pratica e sblocca il conto set. Nel secondo parziale la storia si ripete.

Dopo il 7-7 iniziale, Bologna ingrana la marcia giusta e si porta sul +4 (12-8). Le padovane reagiscono con coraggio ma lo sforzo porta soltanto a un -3 (20-17) che rappresenta l’ultimo grande sforzo dell’Eurogroup. Con cinque punti consecutivi, infatti, la VTB raddoppia e mette una seria ipoteca sul successo finale. Nella terza frazione di gioco è capitan Fiore che prende nuovamente per mano le rossoblu: la svolta arriva sul 15-9 per il team emiliano, grazie proprio a una parallela da posto 2 della giocatrice di coach Zappaterra, poi Rondinelli prova a rimescolare le carte con il cambio Pasa-Masiero, ma la rimonta non si concretizza.

I nove match ball a disposizione della VTB sono troppo ghiotti per non essere sfruttati e il quarto tentativo è quello giusto. Si chiude sul 25-18, ma la Pasqua altafrattina non è affatto amara: il primo posto nel girone C della B1 è ben saldo e verrà presto difeso per inseguire il sogno dell’A2. Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE-VTB BOLOGNA 0-3 (17-25, 17-25, 18-25)

ALTA FRATTE: Volpin, Cicoli, Marinello, Wabersich, Bortolot, Masiero, Rizzo, Giasoli, Pasa, Nordio, Gasperini, Canella. All. Rondinelli

BOLOGNA: Ristori, Taiani, Boninsegna, Fiore, Pavani, Campisi, Cavalli (L2), Bernardeschi, Laporta (L1), Dall'Olmo, Neriotti, Tonelli, Saccani. All. Zappaterra