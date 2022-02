Derby spettacolare in Serie B: l'Aduna vince in rimonta sulla Kioene

Nella diciassettesima giornata del campionato nazionale di serie B (girone D) l’Aduna vede come avversaria la giovane Kioene Padova, squadra che occupa attualmente l’ultima posizione in classifica. Dopo il primo set perso, i padroni di casa (nonostante gli infortuni) riescono a invertire la rotta e vincere così l’intera posta in palio. Coach Riato sceglie il sestetto composto dalla diagonale Zanatta-Marcovecchio, Melilli e Sartorato al centro, Sorgato e Pravato i posti quattro, Sella libero di ricezione, Uliana libero di difesa. Padova scende in campo con Sartore in diagonale con Gatto, al centro Cengia e Guastamacchia, , in posto quattro Iervolino e Cagiano, libero Geron.

Parte subito forte Padova con lo 0-4 iniziale e il successivo 3-7, costringendo Riato al time out. Aduna appare contratta e forse paga lo sforzo di giovedì sera, quando la vittoria è arrivata solamente al quinto set. Sul 4-11 entra il giovane Vianello per Zanatta al palleggio, che segna il suo primo punto con un mani out (5-12). Sul turno in battuta del neo-entrato palleggiatore Aduna riesce a rosicchiare qualcosa, riportandosi a -4 sul 10-14. Padova si è presentata però con il coltello tra i denti e sbaglia poco: sul 10-17 Riato chiama il secondo time out; entrano quindi Ribon per Sorgato e Convento per Marcovecchio. Convento firma una bella diagonale per il 14-21, poi Sartorato chiude la saracinesca sul 16-21: time out la Kioene Padova. Dopo la pausa si interrompe il break positivo di Aduna, con i padovani che si portano sul 17-24. Entra Chinello in battuta per Sartorato, che rimanda momentaneamente la fine del set; Padova però sfrutta una buona ricezione per chiudere con un primo tempo: 18-25, 1-0 Kioene Padova.

Restano in campo Vianello al palleggio e Convento nel ruolo di opposto. Parte, dunque, in equilibrio il secondo parziale con il 2 pari, poi un momento di tensione per una decisione arbitrale spedisce Padova sul 2-5: Riato chiama time out. Entra Ribon per Sorgato, Aduna operai il sorpasso con un muro di Melilli che regala il 6-5. Padova però riprende le redini del match, riportandosi avanti sino al 10-13; proprio in questo frangente entra Michieli per Pravato. La Kioene si tiene stretta il suo vantaggio, e il tabellone segna prima 14-17, poi 16-19. Rientra Chinello al servizio per Sartorato, che trova un ace per il 18-19 e costringe Cecchinato al time out. Al rientro Pravato segna in attacco la palla della parità, poi Chinello si rivela la perfetta arma tattica dai nove metri: prima procura una palla slash dalla ricezione di Padova, poi firma un altro ace (21-19) complicando ancora, successivamente, la ricezione dei padovani. Aduna si porta avanti fino al 24-19, e qui però il meccanismo si inceppa: la Kioene mette in scena una rimonta spietata, annullando 4 set point riportandosi sul 24 pari. Ecco che inizia un tira e molla alla conquista del secondo parziale, e dopo diversi set point annullati da una parte e dall’altra Sartorato trova un mezzo ace, trasformato in punto da Pravato (31-30), poi Melilli chiude con un primo tempo: 32-30, 1-1.

Ripartono forte le due squadre dopo la maratona del set precedente. Padova si procura un punto di vantaggio che custodisce gelosamente durante tutta la prima parte del parziale; tornano in campo nel frattempo Zanatta e Marcovecchio. Aduna riesce a portarsi in vantaggio sul 13-12, quando entra nuovamente Chinello al servizio. I padroni di casa riescono ad allungare il vantaggio grazie anche (ancora una volta) al servizio al giocatore classe 2006 Chinello: è 17-13 con Melilli che ora recita un ruolo da protagonista a muro. Rientra dunque la diagonale Vianello-Convento, ora in attacco Aduna riesce a dire la sua alternando i colpi dalle diverse zone del campo (22-16). La squadra di Casalserugo si porta agevolmente sul set point: chiude Ribon sul 25-19.

Riparte ancora una volta forte Padova (soprattutto nella correlazione muro-difesa) che si vede avanti sul 2-5 e successivamente ancora sul 5-8. La parità viene ritrovata da pare di Aduna sull’11 pari, dopo il turno al servizio di Pravato. Melilli finisce a terra dopo un muro ed è costretto a lasciare il campo anticipatamente (fino a qui una gran match del centrale, che annota 18 punti personali sul tabellino). Lo sostituisce Barison al centro che segna immediatamente il punto con un buon primo tempo (12 pari). Padova ritorna in vantaggio sul 16-18, quando finisce a terra anche Barison – che raggiunge Melilli in infermeria; entra Convento al centro. Aduna ritrova la parità (19 pari), poi Convento trova un ace che manda Padova al time-out. Al rientro in campo, però, Convento è spietato: un altro ace (21-19) costringe Cecchinato ad un altro time-out. Sul 23-22 Pravato trova le mani del muro regalando il primo set point ai suoi, che viene prontamente annullato dagli ospiti. Subito dopo, però, Padova sbaglia in attacco: è 25-23, vittoria 3-1 per Aduna.

ADUNA RAVAGRICOLA VOLLEY-KIOENE PADOVA 3-1 (18-25, 32-30, 25-19, 25-23)

RAVAGRICOLA ADUNA VOLLEY: Marcovecchio 6, Michieli 1, Sella (L1), Sartorato 5, Zanatta 0, Ribon 7, Melilli 18, Convento 12, Sorgato 0, Vianello 2, Uliana (L2), Chinello 2

KIOENE PADOVA:, Gatto 20, Cengia 12, Guastamacchia 10, Iervolino 15, Geron (L1), Cagiano 6, Signori 3, Vigato 2, Sartore 1, Favaro e Tolin 0, Bellomo (L2). Ne: Vigato, Menoncin, Calzavara, Roncaglia