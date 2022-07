Giuditta Romano è il primo volto nuovo dell'Aduna Padova 2022-2023

È Giuditta Romano il primo volto nuovo del gruppo B1 dell’Alia Aduna Padova. Classe 2003, la giovane marchigiana entra nella formazione veneta andando a far parte del reparto delle “centrali” a disposizione di coach Amaducci.

Per lei, dopo l’ottima stagione appena conclusa, ce ne sarà un’altra da vivere al massimo con tanto entusiasmo: “Quando ho saputo dell’interessamento di Padova, ho accettato immediatamente perché ritengo Aduna Padova Women una realtà importante. Vivrò questa esperienza come un’opportunità dando tutta me stessa e mettendomi a disposizione di compagne, staff e società che ringrazio per la fiducia che ha riposto in me”.

Obiettivi ben chiari sia a livello personale che di squadra per Giuditta Romano per questo 2022-2023: “Come ho sempre fatto nel corso dei miei anni sportivi cercherò di dare sempre il massimo in ogni gara e allenamento così da poter continuare il mio percorso di crescita personale e offrire un contributo di qualità al progetto e ai grandi obiettivi di Aduna Padova Women”.