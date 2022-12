Il gran cuore de Il Colle Consorzio Padova: fra 4 giorni sarà presentato il calendario “Light of a woman”

Il Colle Consorzio Padova Women presenta Light of a woman - "La bellezza di una donna è in tutte le sfumature della sua luce.” Continua l’impegno della società veneta per il Centro Veneto Progetto Donna ed Emergency. Lunedì 19 dicembre, dunque fra quattro giorni esatti, in occasione della cena di Natale, sarà presentato dalla scrittrice Ilaria De Togni e dall’art director Marco Pittarello il calendario 2023, realizzato in collaborazione con Cool Mind e ITALIANFILM, prodotto da Alessandro Maso con le fotografie di Raffaele Petrigliano.

“Light of a Women”, come suggerito dal titolo, esplora le sfumature della luce nella bellezza femminile, volgendo uno sguardo attento all’interiorità della donna. Le protagoniste del progetto artistico sono le giocatrici della squadra di B1 de Il Colle Consorzio Padova Women: il ricavato della vendita del calendario sarà destinato ai due charity partner, i già citati Centro Veneto Progetto Donna ed Emergency. Si tratta di un edizione limitata, oltre che di una iniziativa dall’altissimo valore.