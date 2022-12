Il Colle Consorzio Padova, capitan Colombano: "Campionato difficile, ma non molliamo mai"

Turno di pausa per Il Colle Consorzio Padova Women che dopo tre vittorie consecutive, nella nona giornata del campionato di B1 è stato costretto a osservare la concorrenza. Quasi un peccato per Sara Colombano e compagne, che appunto hanno ottenuto nove punti nelle tre partiti con Folcieri, Piadena e Imoco: “Ci sta come osservazione – commenta la capitana de Il Colle Consorzio ai canali societari – Queste tre vittorie confermano che siamo in un buon momento. In realtà però ci fa bene anche rifiatare un po’, lavorare su noi stesse per ripartire con maggiore slancio”.

Il Colle Consorzio è arrivato a questa pausa, con due partite (con Pavia di Udine e a Noventa Vicentina) da giocare prima della sosta natalizia, con 15 punti in classifica, dietro solo a Fratte, Arena e Porto Mantovano e alla pari con Volta Mantovana: “Sicuramente la classifica è positiva – continua Sara Colombano – Abbiamo però già potuto vedere la qualità di questo girone. Ci sono squadre forti, non ci sono partite semplice e i risultati sul campo lo hanno confermato. Noi abbiamo fatto vedere di affrontare al meglio ogni partita”.

Le cinque gare vinte e le tre perse permette di valutare già le qualità di questa squadra: "Il nostro punto di forza è la capacità di non mollare mai. Non è un concetto astratto, in ogni partita abbiamo fatto vedere di ripartire sempre al massimo, anche dopo un set andato male, di giocarcela fino in fondo ai parziali anche con le squadre più forti. Abbiamo sempre lottato”.

Con un terzo di torneo già in archivio, è possibile dire dove potrà arrivare Il Colle Consorzio: “È difficile fare previsioni, proprio perché il campionato è difficile e incerto – conclude Colombano – Io vorrei togliermi tante soddisfazioni, ma fare previsioni non è possibile perché un risultato storto può cambiare tutto. Sicuramente possiamo fare bene e guardare all’alta classifica”. Il Colle Consorzio tornerà in campo in casa domenica 11 dicembre con Pavia di Udine per poi chiudere il 2022 a Noventa Vicentina. Domenica 8 gennaio 2023 si torna al PalAntenore per il big match con Porto Mantovano per poi chiudere il girone d’andata a Volano di Trento.