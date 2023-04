Il Colle Consorzio Padova, parla il ds Trevisan: “Abbiamo il dovere di credere nei play-off”

La pausa per Pasqua è il momento di riprendere fiato in vista dello sprint finale in campionato, con quattro partite in calendario che decideranno la griglia dei play off alle spalle della capolista Alta Fratte. Quattro partite fondamentali anche per Il Colle Consorzio Padova Women, che fa parte del gruppo delle squadre che si stanno giocando la post season: “La matematica ci consente di sperare ancora e noi ci proveremo fino all’ultimo – assicura il direttore sportivo Federico Trevisan – Abbiamo il dovere, l’obbligo, ma anche la voglia, di fare il possibile per raggiungere un obiettivo che a inizio campionato sembrava quasi troppo ottimistico. Invece, anche se è difficile, è ancora alla nostra portata”.

La squadra ha fatto vedere in queste prime venti giornate di potersela se non altro giocare con tutte le avversarie: “Forse ci manca qualche punto lasciato per strada in partite abbordabili – prosegue Trevisan – Ma la squadra ha sempre fatto vedere di non darsi mai per vinta. Ce la siamo giocata anche in situazioni difficili, provandoci fino in fondo, lottando sempre. Ovviamente non è andata sempre bene, ma non abbiamo mai lasciato nulla di intentato. Segno che è un gruppo consapevole delle proprie qualità, che si va a prendere il risultato”.

La stagione che sta per vivere il suo rush finale è stata la seconda che Il Colle Consorzio ha giocato a Padova, costruendo un nuovo rapporto con la città e gli appassionati: “Nelle partite importanti il pubblico ha sempre risposto, in particolare nel derby. Segno che c’è voglia di pallavolo di un certo livello a Padova. Abbiamo iniziato un lavoro, che però è lungo e complesso. Obiettivamente ci aspettavamo però qualche attenzione di più da parte di imprenditoria e possibili sponsor”.