Riviviamo l'incredibile salvezza ottenuta in extremis dal Silvolley Trebaseleghe

Una media di poco superiore al punto a partita è stata sufficiente al Silvolley Trebaseleghe per ottenere la salvezza nel girone D della Serie B di volley maschile. Non è stata affatto una passeggiata: i 23 punti in 22 incontri hanno creato una classifica a dir poco incerta per quel che riguarda la permanenza nella categoria, con tre squadre a pari merito e, dettaglio non certo insignificante, tutte padovane.

Il Silvolley si è meritato l’ottavo posto, seguito da Valsugana e Aduna Padova Ravagricola, queste ultime due costrette a disputare il play-out (vinto poi da Valsugana). A fare la differenza è stata un solo successo in più, con la formazione di Trebaseleghe che ne ha totalizzate 8, a differenza delle 7 delle rivali. Questo particolare ha determinato un quoziente set favorevole ai ragazzi di coach Daldello, un importante 0,74 che è risultato migliore di quello di Valsugana (0,69) e Aduna (0,63).

La salvezza è stata dunque sudata come non mai, anche se l’avvio di cambio del Silvolley lasciava presagire ben altra stagione. Nelle prime tre gare, infatti, sono arrivate altrettante vittorie, un filotto che lasciava sperare per lo meno in una salvezza senza patemi d’animo. Il 3-1 in trasferta contro la Portomotori Portogruaro e il doppio 3-2 ai danni del Pozzo e del CUS Trieste hanno permesso di incamerare 7 punti su 9, un andamento che poi non si è ripetuto nel corso del girone.

Il tris, tra l’altro, è stato seguito da ben sei sconfitte consecutive prima dell’ultimo match pre-natalizio, il vittorioso derby con la Kioene Padova che ha interrotto la striscia negativa. Agli 11 punti dell’andata ne sono seguiti 12 in quello di ritorno, fino all’incredibile classifica avulsa che ha consentito di festeggiare la certezza della Serie B anche per la prossima stagione.