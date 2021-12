Volley, la Kioene Padova chiude l'andata con un ko e in classifica è a metà

Ultima sfida del girone di andata senza punti per la Kioene Padova che chiude il girone di andata a 15 punti al settimo posto e che potrebbe scivolare un pizzico più in basso a seconda dei risultati di Milano e Cisterna (rispettivamente a 15 e 13 punti). Nell'anticipo di giornata contro il Modena Volley finisce 0-3 (22-25, 21-25, 18-25)

Luis Weber: “Modena è una squadra di grande qualità, hanno una rosa fortissima e hanno avuto continuità per tutta la partita. Ci hanno messo molto sotto pressione e abbiamo dovuto prenderci tanti rischi, in tante situazioni non siamo riusciti neanche a rischiare perché ci hanno veramente reso la vita difficile concedendosi pochissime chances. In più, grazie anche all’esperienza che hanno, l’hanno fatta diventare una partita facile”.

Il match

E’ un primo set molto combattuto con entrambe le squadre a inseguirsi a vicenda di pochissime lunghezze (1-2 e poi 11-10). E’ così fino al finale quando sul 22 pari è Modena a mettere la freccia con un mini parziale che vale la vittoria. Cambiano le note della seconda frazione: Modena prende poche misure e poi scappa (3-8) mantenendo questo vantaggio fino alla vittoria 21-25. Fotocopia l’ultima frazione con gli uomini di Gianni a toccare anche il +8 sul 7-15 e gestendo di fatto il tutto fino alla fine.

Kioene Padova: Zimmermann 0, Loeppky 6, Vitelli 4, Weber 10, Bottolo 6, Canella 1, Bassanello (L), Petrov 3, Gottardo (L), Zoppellari 0, Crosato 1, Schiro 2, Takahashi 1, Volpato 2. N.E. All. Cuttini.

Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 1, Ngapeth E. 9, Mazzone 3, Abdel-Aziz 14, Leal 14, Stankovic 5, Gollini (L), Sanguinetti 0, Salsi 1. N.E. Van Garderen, Ngapeth S.. All. Giani. ARBITRI: Luciani, Mattei. NOTE - durata set: 26', 28', 23'; tot: 77'.