Volley Coppa Italia, Kioene ko con Perugia e fuori dalle Final Four

Tornare in campo per una competizione ufficiale dopo due settimane di stop è difficile, farlo per una gara secca ancora di più. La Kioene Padova cede in tre a Perugia e vede così sfumare l’accesso alle final four di Coppa Italia previste a Bologna il prossimo 5 marzo. Il tabellone sarà quindi Perugia contro Piacenza e Milano contro Trento.

“Non era facile venire qui ad affrontare la squadra in testa al campionato dopo oltre due settimane di stop forzato. All’inizio forse eravamo un po’ spaesati, - dice coach Cuttini - poi siamo entrati in partita e non abbiamo mollato. I ragazzi mi sono piaciuti e sono contento di aver dato spazio a tutti perché bisogna ritrovare velocemente ritrovare il ritmo partita. Ora testa al campionato: sabato ci aspetta una sfida difficile contro una Verona che ha alzato il livello rispetto a quando li abbiamo affrontati nel girone di andata”.

Il primo set è senza storia con Perugia a siglare il 5-1 subito e la Kioene impossibilitata a riaprire i conti e infatti il set finisce 25-15. Più confronto nel secondo set con la Kione avanti 9-12 e poi 12-16. C’è però il parziale casalingo che vale il 19-18 e nonostante il punto a punto è Perugia a fare il 25-23. Perugia 9-2, poi però Padova rientra fino al 14-13, ma c’è un nuovo parziale e finisce 25-21.