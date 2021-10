Kioene Padova: importante vittoria al tie break nell'amichevole a casa di Ravenna

Vittoria al tie break per la Kioene Padova nell'amichevole a casa di Ravenna. Ancora privi di Federico Crosato, Mattia Gottardo e Andrea Schiro (impegnati con la Nazionale Juniores), la Kioene ha schierato dall’inizio Zimmermann in cabina di regia, Weber opposto, Vitelli e Canella al centro, Bottolo e Loeppky in banda, Bassanello libero. Nel corso del match, spazio anche a Petrov, Volpato e Zoppellari.

A livello di percentuali complessive di squadra, i veneti sono stati decisamente più precisi in attacco (52% contro il 36% degli avversari), così come a muro (15 a 6). Al servizio ha fatto meno errori Ravenna (17 e 5 ace), con Padova che ha forzato alla battuta ottenendo 7 servizi vincenti ma anche 29 errori dai 9 metri. A livello individuale, ottimi i primi tre set di Vitelli (75% in attacco e 6 muri vincenti). Best scorer nelle fila della Kioene è stato Weber, che ha realizzato 16 punti con il 46% in attacco (2 ace e 1 muro). Molto positivo infine l’ingresso di Petrov negli ultimi tre parziali, in cui ha messo a segno 12 punti con l’80% di positività in attacco.

"I progressi si vedono – ha detto a fine gara coach Jacopo Cuttini – e quello di oggi è stato un test molto importante con una delle squadre della nostra fascia. Siamo però ancora lontani dal livello che bisogna raggiungere e questo lo sapevamo. Nonostante ciò, ai ragazzi avevo chiesto di lavorare meglio sulla fase di contrattacco e di difesa dove avevamo peccato maggiormente nelle prime uscite e vedo che si stanno facendo dei passi in avanti. Siamo un cantiere aperto, nel quale dovremo lavorare molto nelle prossime settimane e anche dopo l’avvio stesso del campionato. Il gruppo è giovane, ma volenteroso ed entusiasta".

Nel pomeriggio di sabato 2 ottobre la Kioene Padova sarà ospite dell’Itas Trentino per un allenamento congiunto con la squadra di coach Angelo Lorenzetti. In occasione del primo test disputatosi con i trentini lo scorso 23 settembre alla Kioene Arena, la partita terminò col punteggio di 2-2.

La Kioene Padova farà il suo esordio nel campionato di SuperLega 2021/22 alle ore 18.00 di sabato 9 ottobre alla Kioene Arena con la Cucine Lube Civitaanova.