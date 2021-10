Kioene Padova, sconfitta in amichevole contro Trento: "Manchiamo ancora di qualcosa, ma continuiamo a crescere"

Vittoria per 3-1 dell’Itas Trentino nell’allenamento congiunto che la Kioene Padova ha giocato in trasferta questo pomeriggio. Dopo il primo test della Kioene Arena dello scorso 23 settembre (che era terminato col risultato di 2-2 ma con un avversario a cui mancavano parecchi titolari), la squadra di coach Lorenzetti ha concesso molto poco ai patavini, ancora privi di Federico Crosato, Mattia Gottardo e Andrea Schiro, attualmente impegnati con la Nazionale Juniores. In via precauzionale, coach Cuttini ha lasciato inoltre a riposo Jan Zimmermann, vittima di una piccola contusione a un polso. Infortunio che però non desta particolari preoccupazioni. In poco meno di 1 ora di gioco i trentini avevano già chiuso la pratica per 3-0, ma poi si è giocato un set supplementare fra le due squadre in cui Padova ha ottenuto il set “della bandiera”.

"Il test di oggi ha evidenziato ancora alcune nostre mancanze – ha detto a fine gara coach Jacopo Cuttini – sia in termini di qualità che di continuità. Siamo consci che dovremo “soffrire”, ma tutti questi appuntamenti ravvicinati servono a tutto il gruppo per trovare quel ritmo che ancora ci manca. Domani affronteremo nuovamente Ravenna. Credo che sia fondamentale partire da quanto di buono abbiamo fatto fino ad oggi per migliorarci".