Kioene Padova, contro la corazzata Lube non arrivano punti

Esordio amaro fra le mura amiche. La Kioene Padova si arrende alla corazzata Lube Civitanova al termine di una battaglia durata tre set. Risultato finale 0-3 (21-25; 20-25; 19-25).

Parte bene la formazione di cas, è poi Juantorena in battuta a far mettere la testa avanti a Civitanova; Kioene dà il via all'inseguimento che si assottiglia fino al 20-21, ma il mini parziale di 1-5 a chiudere il primo set.

Ancora in testa la Kioene in avvio di secondo (7-5), la Lube si porta sul 12-15 e sebbene non arrivi mai a creare un grande divario tiene quelle distanze utili per vincere il set (20-25).

Nell'ultima frazione la Lube detta legge dall'inizio, non riescono gli uomini di Cuttini a ricucire.