Kioene Padova cede al tie-break, passa PromoPharma

La PromoPharma gioca il suo terzo tie-break di fila e, come contro Forlì due settimane fa, porta a casa due punti, non riesce Kioene Padova, dunque, Una vittoria che a un certo punto della partita sembrava impossibile, visto il problematico secondo set giocato e la brutta prima parte del terzo. Invece, i ragazzi di Mascetti ritrovano grinta e gioco proprio nella seconda parte del terzo set e ribaltano la partita. Perdono Kiva per infortunio all’inizio del secondo set ma ritrovano i punti di Benvenuti e capitan Rondelli può appoggiarsi in attacco a un sempre positivo Paganelli.

Cronaca. Inizio tutto a favore della PromoPharma che al primo time-out ospite è avanti 9/4. Paganelli e Kiva attaccano positivamente come nelle ultime partite, gli avversari sbagliano qualcosina in battuta e i sammarinesi, che difendono e ricevono bene, chiudono facilmente il parziale sul 25/18. Il secondo set è tutto per Padova che migliora di molto le sue percentuali in attacco, soprattutto da posto 4, zona dove il muro casalingo fatica a contenere. I padroni di casa, che perdono Kiva per infortunio, non riescono a esprimere il loro gioco in attacco, si distraggono anche in difesa e chiudono con un malinconico 15/25. La terza frazione vede Padova, più aggressiva e pronta su ogni palla, prendere nuovamente il sopravvento nel gioco (6/10 al primo time-out casalingo e 13/17 al secondo). Dal secondo time-out la PromoPharma inizia un lento recupero che la porta fino al 21/22 prima che due attacchi ospiti e un errore in attacco casalingo portino il risultato sul definitivo 22/25. Il quarto parziale vede le due squadre vicine nel punteggio dall’inizio fino al 19 pari quando un attacco e un ace di Paganelli scavano un minibreak che due errori ospiti dilatano fino al 25/21 siglato da Benvenuti. Il tie-break è tirato nella prima parte. Padova parte forte (3/0) poi commette tre errori consecutivi e rimette in gioco Rondelli e compagni. Si cambia campo sull’8/7 per i titani che poi allungano grazie a due attacchi e un ace di Bernardi (13/10) e chiudono il match con un muro di Ricci (15/10).

PromoPharma – Kioene Padova 3 a 2

I parziali: 25/18 15/25 22/25 25/21 15/10

Tabellino PromoPharma. Benvenuti 17, Bernardi 5, Paganelli 16, Kiva 4, Caselli 9, Rondelli 3, Morelli (L1), Ricci 11, Cicconi, Bacciocchi (L2), Borghesi. N.E.: Conti, Carigi. Ace 5. Battute Errore 7. Muri Punto 4. All. Stefano Mascetti.

Tabellino Kioene. Signori 7, L. Galiazzo 10, Benetazzo 16, Sartore, Vigato 10, Bergamasco 29, Favaro 4, Geron (L1), Pilotto, Ghiraldo. N.E.: M. Galiazzo, Streliotto, Pagliaro, Munarini (L2). Ace 4. Battute Errore 14. Muri Punto 12. All. Fabio Cecchinato.