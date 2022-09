Superlega, Desmet della Kioene Padova si racconta: "Sto lavorando duramente, proprio come volevo"

Mathijs Desmet, il nuovo schiacciatore della Pallavolo Padova, è entusiasta della scelta fatta e dopo le prime settimane traccia un bilancio più che positivo. "Premetto che l’Italia mi piace tantissimo, ci sono stato diverse volte in vacanza e con la Nazionale tra Calabria, Toscana e Roma. Ho trovato un bell’ambiente e sono stato accolto benissimo da tutti. E' da 4 mesi che sto studiando l’italiano con l’aiuto di alcune app e di libri. Per ora lo capisco abbastanza bene, a parlarlo ho ancora qualche difficoltà ma voglio arrivare a saperlo perfettamente".

In palestra secondo lo schiacciatore "gli allenamenti sono molto duri, ma piace che sia così e credo sia giusto che un giocatore giovane come me debba lavorare tanto. E’ quello che volevo quando ho deciso di venire qui e non vedo l’ora che inizi la stagione".

Il nuovo arrivato bianconero svela anche un retroscena sul numero che ha scelto, il 15: "Mio padre quando giocava a pallavolo aveva il 5, io ho utilizzato spesso il 10 che però qui era occupato. Ho deciso di sommare le due cifre e di scegliere il 15, sperando che sia di buon auspicio per tutta la stagione".

Intanto la società comunica che, per chi ha sottoscritto l'abbonamento, è possibile ritirare la tessera in occasione degli allenamenti congiunti che si disputeranno alla Kioene Arena. Il prossimo impegno è previsto per giovedì 15 settembre alle 16.30 e, a seguire, avverrà la consegna della tessera agli abbonati. Inoltre, due ore e mezza dopo l’inizio dell’allenamento congiunto (le 19 per l’allenamento delle 16.30) sarà presente un giocatore che sarà a disposizione per foto e autografi con gli abbonati per circa 30 minuti.