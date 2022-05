Kioene Padova, l’esperienza della Serie B e le giovanili che crescono

Un ultimo posto non fa mai piacere, ma la Kioene Padova ha disputato un campionato di Serie B nel volley maschile che le ha permesso di maturare esperienza e che di sicuro in futuro le tornerà utile. I 14 punti raggranellati dai ragazzi di coach Cecchinato sono il frutto di 8 vittorie complessive e 14 sconfitte, con un rendimento che purtroppo non è migliorato nel corso del campionato, nonostante la buona volontà e alcune prove davvero coraggiose e meritevoli di maggiore fortuna.

La Serie C è diventata progressivamente realtà, anche se il futuro di questa squadra è in buone mani se si osservano gli ottimi progressi del settore giovanile di casa Kioene. Il primo traguardo di rilievo è stato raggiunto dall’Under 19 che, domenica 15 maggio, ha vinto il titolo regionale contro Volley Treviso.

Giovedì 26 maggio scenderà in campo per il primo impegno della fase Nazionale che si disputerà ad Alba Adriatica (Teramo). Da applausi anche l’Under 17 ch si è aggiudicata la finale regionale e ha staccato il pass per le finali Nazionali. Il Titolo di MVP, dedicato a Michele Pasinato, è andato al capitano patavino Francesco Bergamasco.