Volley, Lube troppo forte per la Kioene Padova

L’impresa non arriva. Nella prima giornata di ritorno di Superlega la Kioene Padova perde a casa della Lube Civitanova 3-0 e chiude l’anno 2021 a quota 15 punti. “Oggi la Lube è stata più forte di noi su tutti i fondamentali, - ha detto Eric Loeppky - la loro esperienza e la loro qualità si è fatta sentire, in particolare nei momenti topici. Quando si gioca contro squadre di questo livello si hanno poche chance e quelle poche che si hanno bisogna concretizzarle, altrimenti è dura. La battuta non ci ha dato una mano, ma è un rischio che dobbiamo correre con il tipo di gioco che facciamo. Nonostante la sconfitta, salverei il fatto che non molliamo mai, in qualunque situazione di punteggio”.

Primo set punto a punto (8-7) e nessuna delle due squadre riesce a mettere la freccia per bene. Si arriva 19-17, poi è allungo casalingo e il match finisce 25-20.

Il secondo set ha lo stesso copione del primo ed è sotto il segno dell’equilibrio, Simon va per l’11-8 e poi per la Lube è 19-14. Padova non rientra in partita e finisce 25-17. Civitanova tocca presto il 19-12, la Kioene però accorcia un pochino, ma la Lube è più forte e chiude 25-20.

Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova: 3-0(25-20, 25-17, 25-20)

Cucine Lube Civitanova: Zaytsev 10, Simon 7, Anzani 7, De Cecco 1, Garcia 11, Balaso (L), Diamantini 1, Yant 11, Marchisio, Sottile. Non entrati: Kovar, Penna, Jeroncic (L). Coach: Gianlorenzo Blengini.

Kioene Padova: Loeppky 3, Vitelli 5, Canella 3, Bottolo 11, Zimmermann, Weber 12, Gottardo (L), Zoppellari, Petrov 2, Takahashi, Schiro, Bassanello (L), Volpato 2, Crosato. Coach: Jacopo Cuttini.