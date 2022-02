Superlega, secondo stop per la Kioene Padova: ko sul campo di Piacenza

Secondo stop per la formazione di Cuttini. Nel recupero della settima giornata di ritorno la Kioene Padova si arrende sul campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza per 3-0. In partita per alcuni tratti la squadra di fatto si è sempre trovata però in rincorsa in tutte e tre le frazioni di gioco. L'ottavo posto in classifica ora è occupato da Cisterna (22 punti) che ha battuto Vibo nel recupero; Padova è a 21.

Fra le fila piacentine mancano Lagumdzija e Stern, Padova parte 4-7, poi Russel firma la parità 8-8; non ci sono break e la parità è di nuovo sul 16-16, ma Piacenza mette la freccia e vince 25-20.

Nel secondo set Piacenza allunga (14-12 e poi 17-14). Dal 19-15 si arriva al 25-17 con un netto parziale.

Il 17-12 del terzo set di fatto conferma il predominio di casa e il match si chiude 25-19.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Russell 15, Holt 2, Brizard 2, Recine 11, Cester 5, Rossard 17; Scanferla (L), Antonov. Ne: Lagumdzija, Catania, Stern, Pujol, Tondo (L), Caneschi. All. Bernardi.

Kioene Padova: Loeppky 11, Vitelli 6, Weber 10, Bottolo 7, Volpato 5, Zimmer- mann; Gottardo (L), Schiro 1, Zoppellari, Crosato, Petrov 1, Canella. Ne: Takahashi, Bassanello (L). All. Cuttini.