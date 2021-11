Volley, la Kioene Padova ko a Taranto. Cuttini: “Sconfitta che ci servirà da lezione”

Non riesce a far il bis la formazione di Cuttini. Dopo la vittoria contro Trento la Kioene Padova perde a casa di Taranto 3-0 nell’anticipo della sesta giornata di campionato di Superlega. “Taranto ha fatto un’ottima partita, non siamo riusciti a fare un’impresa anche oggi. Hanno fatto molto bene in ricezione e noi abbiamo avuto poco equilibrio, ma comunque non abbiamo mai mollato e ci abbiamo sempre provato. Giochiamo contro dei campioni per tutta la stagione, ci sta che possano capitare partite così ma sono sicuro che questa sconfitta ci servirà da lezione”.

L’avvio è equilibrato, Taranto si porta sul 14-11e da lì conduce fino alla fine per il 25-22. Il 15-9 del secondo set porta Taranto a volare e nonostante qualche punto di recupero il set finisce 25-21. E’ da dimenticare anche il terzo avvio per Padova (14-2). Il divario è troppo, e anche se, come nella seconda frazione, la squadra di Cuttini, ricuce, l’inerzia è di casa: 25-20.