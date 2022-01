Superlega, la Kioene rimonta fino al tie break e poi cede a Taranto

Brava a rimontare fino al quinto set, poi però il finale è un ko. La Kioene Padova perde 2-3 fra le mura di casa contro Taranto e ora è decima posizione con 18 punti. “Era importante fare almeno un punto per avvicinarci all’obiettivo stagionale. Dopo i primi due set, - ha detto Federico Crosato - ci siamo compattati e ci siamo dati una mano l’uno con l’altro, per fortuna abbiamo tanti giocatori di valore e siamo riusciti a raddrizzarla. Sono stato contento della fiducia che ha riposto in me il coach, ci tengo a dare il mio contributo anche se ho meno esperienza di altri. Le prossime? Non dobbiamo mai guardare l’avversario, ma pensare a noi stessi e fare sempre il massimo. L’importante è essere sempre aggressivi e provarci con qualsiasi squadra abbiamo di fronte”.

Parte bene la Kioene (7-4) che si fa rimontare però con quattro punti in fila di Taranto (7-8) che poi si porta sull’8-15 e il primo set finisce 21-25. Tiene la freccia attiva la Prisma (8-14), Padova prova ad accorciare 13-16, poi però è di nuovo parziale ospite per il 13-20 e il finale dice 18-25.

La Kioene è spalle al muro e prova a riaprire i conti: 14-12 a metà sfida, si continua punto a punto fino a che Padova mette la freccia per il 25-21. Continua a correre Padova che si porta sul 23-16 e il finale dice 25-17. Stavolta è Taranto a tentare la fuga (6-8), Padova rimane in scia fino al 12 pari, poi il finale è tutto di Taranto: 12-15.

Kioene Padova: Loeppky 11, Vitelli 1, Canella, Bottolo 18, Zimmermann 1, Weber 26, Gottardo (L), Volpato 8, Petrov, Zoppellari 2, Schiro 1, Takahashi 2, Crosato 5, Bassanello (L). Coach: Jacopo Cuttini.

Gioiella Prisma Taranto: Randazzo 11, Di Martino 14, Alletti 4, Joao Rafael 13, Falaschi 2, Stefani 17, Pochini (L), Dosanjh 1, Sabbi 1, Gironi. Non entrato: Freimanis. Coach: Vincenzo Di Pinto.