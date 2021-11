Volley, la Kioene ci prende gusto coi tie break e doma un'altra big: Monza

Un altro tie break nel giro di pochi giorni e altri punti fondamentali per la classifia. Per la Kioene Padova è vittoria 2-3 (23-25, 25-14, 17-25, 25-22, 12-15) a casa di Monza. “Se giochiamo sempre così, ben venga. Non sarà facile ma dobbiamo continuare così, - dice lo schiacciatore Mattia Bottolo, premiato ancora mvp del match - non possiamo mollare. Questa vittoria ci dà tanta forza e voglia di portare altri risultati. Se serviamo bene e facciamo pressione in battuta ognuno di noi può fare break importanti”.

Già il primo set è un confronto serrato (3-4 e poi 7-5). La guida della partita passa di continuo di mano, Monza si porta sul 10-7, ma è una distanza che si accorcia presto e ed è parità 14-14. Padova sorpassa sul 20-21 e va fino alla prima mini vittoria.

Arriva una scossa in casa Monza, che parte subito forte (8-4) e in poco tempo tocca anche le dieci lunghezze di vantaggio (22-12) e il set finisce presto.

E’ confronto fino al 7-7, questa volta è Padova più determinata e il 7-8 vale un vantaggio che tende a crescere (10-13) fino al 12-18; Monza non acciuffa l’avversario e Padova è brava a chiudere.

Il quarto set è di nuovo battaglia, con il massimo vantaggio di due lunghezze e non di più. Il finale è come il primo set al rovescio: Monza va per il 21-20 e chiude.

Assoluta parità un punto a testa per ora: la battaglia continua, fino al 9-9 e all’11-11; Padova ci crede e chiude i conti.