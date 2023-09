A Lignano il primo ko pre-season per l’AltaFratte Padova, ma la prestazione è incoraggiante

Primo test in trasferta per la Nuvolí AltaFratte Padova che a Lignano Sabbiadoro rende visita alla CDA Volley Talmassons, formazione udinese che anche in campionato usufruirà del palazzetto della nota località balneare friulana. Un allenamento congiunto che almeno inizialmente dà ragione ai timori pre campionato di coach Vincenzo Rondinelli che aveva affermato: “All’inizio dovremo pagare l’ambientamento nella nuova categoria, insieme ad esperienza e fisicità delle nuove avversarie”.

Ed infatti nella prima frazione la squadra padovana paga forse lo scotto della “prima” in trasferta e viene travolta dalle friulane 25-15. Secondo e terzo set (25-23 e 23-25) vedono invece un bell’equilibrio con Talmassons brava ad operare il break decisivo a metà seconda frazione e Nuvolí AltaFratte Padova a risponderle a tono in un terzo set sul quale le padovane mettono il loro sigillo sfruttando un bell’inizio. La quarta ed ultima frazione va oltre il 25° punto ed assegna la vittoria 28-26 alla formazione di casa con Nuvolí AltaFratte Padova recuperata nonostante un leggero vantaggio ottenuto a metà set.

Una prima sconfitta stagionale in un test dal quale comunque lo stesso Rondinelli esce soddisfatto: “Inizialmente abbiamo pagato la troppa tensione con la quale siamo scese in campo e siamo state sorprese dal gioco di una squadra forte come Talmassons, alla quale abbiamo lasciato ben presto strada libera non riuscendo a leggere quello che succedeva dall’altra parte della rete. Dalla seconda frazione, invece, abbiamo lottato palla su palla pur commettendo qualche errore di troppo e non sfruttando al meglio qualche rigiocata, cose che alla fine non ci hanno permesso di arrivare al 2-2 dopo una prestazione nella quale forse lo avremmo meritato. Ovviamente ci sono ancora una miriade di cose da sistemare e migliorare, ma sono contento del piglio con cui queste ragazze stanno scendendo in campo, primo set a parte. Era però una cosa che mi aspettavo, una volta entrate mentalmente nel match ho avuto buone indicazioni da tutto il gruppo. In questo periodo di pre-campionato conta molto di più l’atteggiamento, oltre alla giusta verve. Iniziamo intanto con queste e poi penseremo al risultato sportivo”.