La “luce delle donne” illumina il Natale de Il Colle Consorzio Padova

Dodici scatti che raccontano le qualità delle donne, dodici mesi con le giocatrici de Il Colle Consorzio Padova Women: in occasione della cena natalizia che ha riunito tutte le giocatrici del gruppo Aduna, dalla squadre di B1alle giovanissime del settore promozionale, è stato presentato il calendario “Light of a Woman”, realizzato in collaborazione con Cool Mind e Italianfilm, prodotto da Alessandro Maso con le fotografie di Raffaele Petrigliano, ideato dalla scrittrice Ilaria De Togni e dall’art director Marco Pittarello.

“Light of a Woman vuole mostrare la bellezza di una donna oltre l’apparenza – spiega Ilaria De Togni – Abbiamo individuato le dodici qualità femminili che ci sembravano più importanti e li abbiamo raccontato con degli aforismi e delle immagini”. Protagoniste le atlete della B1, che per una volta hanno vestito i panni delle modelle: “È stata un’esperienza strana e anche un po’ imbarazzante in alcuni momenti – ammette Elena Boscolo, centrale de Il Colle Consorzio che compare sulla copertina del calendario – Però alla fine ci siamo divertite anche perché ci hanno messo tutte a nostro agio. Sono delle foto davvero molto belle, io non sapevo di essere in copertina, è stato un po’ uno shock ma sono contenta e onorata”.

Il calendario potrà essere acquistato sul sito, direttamente al link https://forms.gle/5dNGs2ii6hjZWeH19 o al palazzetto in occasione della gara di domenica 8 gennaio. Il ricavato sarà destinato ai due charity partner della società, Emergency e Centro Veneto Progetto Donna. La serata ha visto oltre 260 tra atlete, dirigenti, tecnici e genitori scambiarsi gli auguri per le feste ed è stato un momento importante per tutta la società: “Si chiude un 2022 per noi positivo – sottolinea il presidente Franco Frizzarin – C’è molto entusiasmo nell’ambiente sia tra atleti, tecnici e dirigenti che tra i genitori, che sono la nostra colonna. Il nostro progetto continua il suo percorso e i risultati ci danno ragione”.