Marco Malvestio entra nello staff della Nuvolì Alta Fratte Padova: sarà il nuovo team manager

La nuova annata sportiva, la prima in serie A2, porta novità anche nell’assetto societario dell’Alta Fratte Padova: è il caso di Marco Malvestio, imprenditore padovano che entra nell’organigramma societario a rimpolpare il gruppo dirigente delle giallo-rosso-blu. Malvestio è stato contatto dai canali ufficiali del club per parlare di questa sua nuova esperienza.

Ecco cosa ha dichiarato: “In occasione delle finali play-off, alle quali ho assistito da spettatore, Giovanni Lucato mi ha chiesto la disponibilità a valutare una collaborazione, successivamente abbiamo analizzato il da farsi anche con l'allenatore Vincenzo Rondinelli e il presidente Emanuele Rizzo cercando la strategia migliore per coordinare l'inserimento. Poi mi sono messo a disposizione. Al momento il mio incarico sarà quello di affiancare Giovanni Lucato, storico dirigente del Volley Fratte, nei ruoli di Direzione Generale, Direzione Sportiva e Team Manager della prima squadra in serie A2. Affronteremo questi incarichi in coppia per garantire la presenza, la tempestività decisionale e la continuità operativa richieste dalla nuova categoria”.

Malvestio ha poi aggiunto: “Stiamo cercando di prepararci al meglio, abbiamo deciso di affrontare la sfida consapevoli di dover imparare tanto sotto tutti i profili, la speranza è che l'unione di intenti e la determinazione ci permettano di superare i momenti difficili che verranno e di imparare dagli errori che faremo. Per quanto mi riguarda l'obiettivo sarà quello di far crescere ancora questa società sotto il profilo strutturale ed organizzativo rendendola sempre più indipendente dalle individualità. Dal versante sportivo il livello raggiunto è già alto, per il momento sarà già una bella sfida dimostrare di esserne all'altezza con continuità”.