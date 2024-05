Rubano, Ponte San Nicolò, Selvazzano Dentro: il momento magico del volley padovano

Neanche un giallista esperto avrebbe potuto scrivere un finale emozionante e ricco di colpi di scena come quello del girone C della Serie B2 di volley femminile. Si tratta del raggruppamento più avvincente dell’intera categoria, con un ultimo turno di campionato che promette scintille. Il merito è di tre squadre padovane, segno che il movimento provinciale gode di ottima salute. Soltanto le prime due classificate accederanno ai play-off promozione che metteranno in palio la B1, ma le tre formazioni sono racchiuse in appena due punti.

Al momento la classifica vede l’Eagles Vergati Sarmeola, club che gioca le proprie partite interne a Rubano, in vetta con 57 punti, gli stessi conquistati dall’Officina del Volley che sta invece facendo sognare tutta Ponte San Nicolò. A due lunghezze di distanza c’è l’USMA Padova che difende i colori di Selvazzano Dentro. I tre comuni padovani ci stanno sperando da tempo, a fare da giudice saranno i tre match in programma domenica 11 maggio. Le due capoliste saranno di scena in trasferta, entrambe in territorio friulano.

Nel dettaglio, l’Eagles Vergati giocherà a Tavagnacco contro il Rojalkennedy che non è ancora salva, mentre l’Officina del Volley affronterà l’Estvolley Natisonia a Manzano (fanalino di coda con appena 12 punti). Il Friuli farà da sfondo anche all’ultimo impegno della regular season dell’USMA Padova che a Pavia di Udine cercherà di fare l’impresa contro la quarta forza del girone.

In poche parole, ci sarà molta carne al fuoco e non sono esclusi risultati a sorpresa nonostante le due prime della classe siano inevitabilmente favorite. Alla fine, comunque, rimarrà la sensazione di un campionato in cui le squadre della provincia di Padova hanno messo in mostra una pallavolo di qualità che fa ben sperare per il futuro.