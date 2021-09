Volley mondiali Under 21: primi nel gironcino, ora inizia la seconda fase

Obiettivo: continuare la scia di vittorie. E’ pronta per la seconda fase l’Italia di coach Frigoni che ha chiuso al primo posto nel gironcino dei Campionati del mondo Under 21. Tre vittorie su tre sfide, giocate contro Thailandia, Egitto e Repubblica Ceca. Oggi, lunedì 27 settembre, la prima sfida, contro l’Argentina alle 19, poi stesso orario domani c’è la Repubblica Ceca e il 29 c’è invece il Belgio. Al gruppo si è unito anche il campione europeo Alessandro Michieletto che ha potuto già dare il suo contributo nell’ultimo match. Formazione che sa tanto di Kioene Padova con ben tre giocatori: Federico Crosato, Andrea Schiro e Mattia Gottardo.

“Siamo giunti alla seconda fase, ci sono 8 squadre che lotteranno per il titolo. Chiaramente man mano che si va avanti le partite diventano sempre più impegnative, - ha commentato il tecnico - in questa seconda parte del mondiale affronteremo squadre che hanno vinto o sono arrivate seconde nei propri gironi. Da oggi ci aspettano sfide più complicate ma io sono molto fiducioso come lo ero prima dell’esordio in questo Campionato del Mondo”.

Il primo mini bilancio è positivo: “Abbiamovinto nettamente tutte e tre le gare mantenendo costante il nostro livello di gioco. Dal girone C disputato a Carbonia arriveranno due squadre che hanno giocato match molto duri e quindi hanno già acquisito un ritmo alto, ma noi ci faremo trovare pronti in ognuna delle tre sfide della seconda fase”.