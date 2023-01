Volley A3, Monselice ci prova con Belluno ma non ci riesce

Ancora nulla da fare per la Tmb Monselice che gioca bene ma non si impone nel derby veneto contro la Da Rold Logistics Belluno. Cicorella schiera Vianello che parte forte in battuta. Beccaro é in regia mentre Vattovaz al centro si divide la rete con Drago e Borgato.

Quando il match contro i rinoceronti prende il via, una parità costante lo fa fa padrone. Subito le sue squadra infatti si portano sul 2-2, causa anche servizi altalenanti da entrambe le formazioni. Un ace di Vianello sblocca la situazione di parità e porta la Tmb 7-6. Lo stesso però fa Belluno che con due ace di fila da parte di Novello portano vanti 8-10 la sua squadra. Ancora troppi sono però gli errori in battuta tanto che Cicorella é costretto ad un time out. Drago riesce a sporcare un muro fuori, guadagnandosi la battuta e mettendo subito dopo a segno un ace, riportando così i monselicensi ad un passo dai bellunesi 10-11. Drago ritorna alla battuta sul 17-19 insidiando ancora una volta la Da Rold. Così fa anche Borgato che, dopo un attacco centrale messo a segno da Vattovaz, con un ace riporta Monselice 20-21. Un altro ace, ad opera di Vattovaz riporta la perfetta parità in campo 22-22. L’errore del numero 7 bellunese riporta monselice alla battuta che va con Beccaro insidioso per un 24-23 che segna la rimonta Tmb. Set point per Belluno dopo un punto carrambola che porta Drago a scontrarsi con i tabelloni di campo. Dopo l’ennesimo errore in battuta, Vianello torna in battuta sul 25-25 ma finisce in rete. Set chiuso 25-27 con un invalicabile muro Da Rold.

La Da Rold parte forte nel secondo set: immediato l’ace di Saibene che però al terzo lancio finisce in rete. Bloccato a metà campo anche la prima battuta di Kobzev e quella successiva di Guastamacchia. Vattovaz invece riporta la parità in campo sul 5-5 con un ace che passa tra cinque e sei. Una doppia fischiata ai bellunesi fa continuare la serie fortunata a Vattovaz che intanto ha fatto avanzare i monselicensi 8-5. Lo segue a ruota Drago che porta i ragazzi della Tmb sul 10-7. Sulla parità riconquistata dai bellunesi per 11-11 Cicorella cambia Borgato con Monetti mentre un altra serie fortunata di Drago, compreso un nuovo ace, riporta avanti la Tmb 13–11. Belluno riguadagna terreno ma una battuta altalenante lo tiene a distanza mantenendo la Tmb avanti per 18-16. Troppi errori in attacco dei monselicensi riportano la perfetta parità a 18-18. Dopo un gioco equilibrato e un paio di controlli al video check grazie ad un muro di Vattovaz Monselice allunga fino al 23-21. Il nastro respinge di un soffio la battuta di Monetti dopo il time out chiamato da Belluno ed un ace del numero 10 dei rinoceronti riconferma la parità 23-23. Time out per Cicorella dopo una brutta ricezione in palleggio di Dainese. Set point Da Rold che finisce con un ace dello stesso Belluno per 23-25.

Nel terzo set rientrano Kobzev e Borgato. Comincia in battuta Vianello che grazie ad un ace combinato a un punto da centro di Kobzev porta i monselicensi subito avanti sul 3-0. Belluno é quindi costretto al time out ma il set riparte da un muro di Borgato a cui segue subito dopo un secondo ace di Vianello che porta monselice sul 5-0. Di prima intenzione il palleggiatore di Belluno si prende un punto ma i monselicensi si tengono ancora a distanza 10-8. La fast rapidissima del numero 12 della Da Rold riporta i bellunesi in parità 11-11. Qui Belluno spicca il volo, infilando un attacco dietro l’altro e spingendo Cicorella a chiamare un time out sul 13-16. Monselice accorcia andando 18-21 anche grazie all’entrata di Dietre al posto di Borgato ma Belluno prosegue imperterrita la sua corsa. Drago torna alla battuta e dopo un videocheck favorevole per un tocco fantasma a muro, sfiora l’ace costringendo la Da Rold a ricostruire fino a conquistare comunque il punto. Dietre spinge la battuta in rete concedendo il match point agli avversari sul 21-24. La battuta riconquistata di Vattovaz vola fuori e il match si chiude con un 22-25 a favore dei bellunesi.

Monselice - Belluno: 0-3 (25-27; 23-25; 22-25)

Tmb Monselice: Beccaro 2, Drago 16, Vianello 9, Borgato 4, Kobzev 2, Vatovaz 7, Dainese (L), Dietre 2 Monetti, De Grandis, ne De Santi, Rizzato, Perciante, Bacchin All:Cicorella.

Drl Belluno: Maccabruni 6 , Novello 13, Saibene 8, Graziani 13, Gustamacchia 7, Stufano 3, Martinez (L), Mozzato 4, Ostuzzi 4, Paganin, ne Candeago, Galliani, Guolla e Pierobon. All: Colussi.