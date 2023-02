Volley A3, Monselice si arrende a Garlasco

Sconfitta casalinga per 3-1 con la Moyashi Garlasco del Tmb Monselice, che, ancora priva di Drago, subisce uno Stefano Giannotti da 31 punti. Dopo i primi due set in cui il solo Vianello (25 punti) è efficace in attacco, Guglielmo Cicorella prova Vattovaz da opposto e riesce ad allungare la partita, che però si chiude al quarto set.

Parte forte Garlasco con un break in battuta di Bellucci (4-0) che diventa 7-1 per gli ospiti. Cicorella chiede subito time out e inserisce Dietre per Borgato. La reazione dei padroni di casa arriva con un muro di Vattovaz e un ace di Vianello che con la sua battuta porto il Tmb a meno uno (12-11). Poi però Giannotti (cinque punti personali nel parziali) e compagni riprendono l’inerzia del set e chiudono 25-17.

Più equilibrato l’avvio di secondo set (5-5), con Monselice che tiene a muro mentre dall’altra parte Giannotti è ancora più chiamato in causa. Proprio l’opposto di Garlasco firma dai nove metri il break che decide il set, il 6-0 dal 12-12 al 18-12 per gli ospiti che propizia poi il 25-19 finale.

Cicorella cambia la formazione nel terzo parziale, spostando Vattovaz da opposto e inserendo al centro De Grandis. Vianello apre il set con un break in battuta (3-0), ma Garlasco riprende il vantaggio (7-6). In questa occasione arriva il break di Monselice, con la battuta di Kobzev e un Vianello incontenibile (11-7). Due ace di Garlasco riavvicinano gli ospiti (18-16), con quello dell’appena rientrato Borgato a ristabilire le distanze (20-17). Nel finale iun altro ace fortunoso di Garlasco rischia di sorprendere il Tmb (22-22) ma poi Vianello e ancora Boregato chiudono i conti e riaprono la partita.

Monselice parte bene anche nel quarto set (ace di Vattovaz per il 5-3), ma Garlasco pareggia (9-9) e allunga con un break in battuta firmato Baciocco (12-9). Gli ospiti di affidano al solito Giannotti e alla fine arriva il 25-17 che chiude la partita.

"Sicuramente soffriamo l’assenza di Drago. Non siamo riusciti ad avere equilibrio in attacco fino al terzo set – commenta Cicorella – Poi con Vattovaz siamo stati più efficaci e siamo riusciti a giocarci anche il quarto set. Questo è un campionato in cui gli opposti come Giannotti fanno la differenza. Affrontiamo questo finale con professionalità: la squadra si sta allenando comunque bene e scendiamo in campo comunque sempre per dare il massimo".

Monselice - Garlasco: 1-3 (17-25; 19-25; 25-23; 17-25)

Tmb Monselice: Beccaro, Bacchin 6, Vianello 25, Borgato 5, Kobzev 5, Vattovaz 13, Dainese (L), Dietre 5, De Grandis 5, Perciante, Rizzato, ne Monetti e De Santi. All: Cicorella.

Moyashi Garlasco: Bellucci 3, Giannotti 31, Puliti 7, Baciocco 9, Peric 9, Gianpietri 5, Calitri (L), Accorsi 2, Agostini, Minelli, Caianello, ne Romagnoli. All: Bertini.