Volley A3, Monselice perde nell'anticipo contro Parma

Niente punti nell’anticipo di sesta giornata di ritorno in A3 girone Bianco. La Tmb Monselice non si schioda dall’ultimo posto in classifica: contro WiMore Parma perde 1-3.

Nel primo set c’è equilibrio fino al 10 pari, poi Monselice mette la freccia e con Kobzev è 15-11. I padroni di casa sono sempre in dominio e dopo il 20-15 arriva la prima vittoria 25-20.

Rincorre Monselice nel secondo set (4-7), il tabellone indica prima 9-13 e poi 12-17, Monselice non ricuce e il finale dice 17-25. Parità 3-3 nel terzo set, Reyes, il migliore in campo per Parma, sigla il 5-10 e Monselice non riesce a ricucire (13-18). Finale 18-25. Monselice non riesce più ad avere vantaggio, lotta al 6 pari, poi 10-10, Parma allunga 10-14 e poi al 17-24. Finale 18-25.

E’ ancora Reyes in diagonale il protagonista dei primi scambi del quarto set (5-3) rimesso in parità da Borgato (6-6) che si rivela falloso in attacco favorendo l’allungo dei ducali (10-7). La diagonale di Drago ristabilisce i conti (10-10) ma l’ace di Rossatti (12-10), la schiacciata di Reyes su una gran difesa di Cereda (13-10) e un’altra battuta vincente di Rossatti (14-10) indirizzano i tre punti verso Parma che applaude la magia di Chakravorti (18-14) e il muro di Rossatti (20-16). Il “mani out” e il muro di Reyes (23-16) spalancano le porte di un finale sul velluto, sul 24 a 17 esordio di Chirila che entra al posto di Fall, coronato dal servizio lungo di Drago (25-18).

TMB Monselice-WiMORE Parma 1-3 (25-20, 17-25, 18-25, 18-25)

Tmb Monselice: Beccaro 1, Drago 20, Borgato 11, Monetti 5, Kobzev 8, Vattovaz 9, Dainese (L), Bacchin 1, Dietre 1, Perciante, Zanetti. N.e. De Santi, Rizzato (L). All.: Cicorella-Beccaro

WiMore Parma: Chakravorti 2, Dimitrov 15, Rossatti 14, Reyes 20, Fall 8, Bussolari 6, Cereda (L), Ferraguti, Chirila. N.e. D.Codeluppi, Sesto, Colangelo, Zecca (L), Beltrami. All.: A.Codeluppi-Borghi